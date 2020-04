Muchas personas sufren por bajar de peso y no volver a recuperar los kilos perdidos, mientras otros, quieren engordar. Pero no siempre se debe a querer verse mejor por una cuestión estética, sino que hay problemas de salud que llevaron a una pérdida de peso. Y subir de peso de manera saludable no es una tarea fácil para muchas personas.

Diario Correo conversó con la nutricionista Lorena Romero, para que brinde algunos consejos de cómo subir de peso de manera saludable.

“Cuando hablamos de aumento de peso es importante que sea principalmente de músculo; muchas veces atiendo personas que desean aumentar peso, pero solo con alimentación pero que su porcentaje de grasa se encuentra en rango normal o incluso alto; en estos casos se debe priorizar el aumento de masa muscular, que sube de peso y además tonifica y moldea el cuerpo”, comentó la especialista.

Luego continuó con: “otro punto importante es descartar que no exista alguna enfermedad subyacente que impida el aumento de peso o que incluso esté consumiendo reservas. Si es así, una vez que se resuelve la enfermedad el peso vuelve a la normalidad".

CINCO CONSEJO PARA AUMENTAR DE PESO

1. Come frecuente

Me refiero a que no te saltes ninguna comida principal ni los snacks. Es muy probable que necesites comer más de 5 veces al día y los snacks entre comidas deber ser consistentes.

Me refiero a, por ejemplo, frutos secos pero acompañados con algo más como yogurt y frutas frescas o tal vez pan integral con palta y verduras o tortilla de verduras con papa, etc.

2. Haz ejercicio con peso

para aumentar de peso, es muy importante que sea principalmente a partir de músculo. Si no estás acostumbrado, comienza con poco pero debes aumentar progresivamente.

Lo que sí debes tener en cuenta que la ganancia de masa muscular toma tiempo, por lo que tu rutina debe ser constante.

3. Carbohidratos en cada comida

Sí, los carbohidratos ayudarán en este proceso por lo que debes comerlos en todas tus comidas, incluso en los snacks. Papa, camote, yuca, choclo, pero también avena, pan integral y harinas integrales como harina de avena, de maíz, de arroz, etc.

Por supuesto esto no significa que debes dejar comer los demás macronutrientes, solo que los carbohidratos te pueden ayudar un poco más rápido.

4. Come saludable

A veces se piensa que para subir de peso simplemente debes comer cualquier cosa, incluyendo comida chatarra.

Pero te aseguro que de nada servirá que subas de peso rápido si lo haces a costa de tu salud. Come más y frecuente pero que sea saludable. Así te asegurarás de recibir todos los nutrientes que necesitas.

5. Evalúa si necesitas suplementos:

Antes de consumirlos debes consultas con un profesional. En la mayoría de casos el consumo de suplementos no es necesario ya que los requerimientos se pueden cubrir con la alimentación.