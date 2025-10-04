El ritmo acelerado de vida, la mala alimentación, la falta de ejercicio y el estrés han provocado que los niveles elevados de triglicéridos se conviertan en un problema cada vez más frecuente. Este trastorno, muchas veces silencioso, puede desencadenar ateroesclerosis, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, resistencia a la insulina, diabetes e incluso hígado graso no alcohólico.

Los triglicéridos son un tipo de grasa presente en la sangre que sirve como reserva de energía. En adultos, los niveles saludables son menores a 150 mg/dl, mientras que cifras superiores se consideran un factor de riesgo.

Según la Mg. Nevenka Álvarez Salazar, docente de Nutrición y Dietética del Instituto Carrión, cuando el cuerpo recibe más calorías de las que necesita, estas se convierten en triglicéridos y se almacenan en las células adiposas. “Esta grasa proviene principalmente de carbohidratos y grasas, aunque también puede producirse en el hígado”, explicó.

🚫 Lo que se debe evitar

Azúcares y carbohidratos refinados: pan blanco, pasteles, galletas y gaseosas.

Bebidas alcohólicas, incluso en pequeñas cantidades.

Grasas trans y saturadas: comida rápida y snacks procesados.

✅ Lo que se debe consumir

Grasas saludables : pescados azules (bonito, caballa), palta, nueces y almendras.

: pescados azules (bonito, caballa), palta, nueces y almendras. Fibra y carbohidratos integrales : avena, quinua, arroz integral y menestras.

: avena, quinua, arroz integral y menestras. Carnes magras : pollo, pavo o pescado.

: pollo, pavo o pescado. Frutas y verduras antioxidantes: claves para proteger el corazón.

Consejos prácticos

Mantén una dieta balanceada y controla las porciones. Establece 3 comidas principales y 2 refrigerios saludables. Elimina el alcohol y el tabaco. Realiza al menos 30 minutos diarios de actividad física. Hidrátate con 1.5 litros de agua al día y evita bebidas azucaradas. Duerme entre 7 y 8 horas por noche para regular el cortisol.

“La falta de sueño y los malos hábitos pueden disparar los triglicéridos. Una dieta equilibrada y actividad física diaria son claves para mantener el corazón sano”, concluyó Álvarez.