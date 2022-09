En el Perú los tipos más frecuentes de hepatitis son la A, B y C. Si bien todas tienen síntomas similares, la diferencia varía en el contagio, evolución, pronóstico, severidad y tratamiento médico que se le pueda brindar.

En el país, la Hepatitis B es la causante del 90% de los casos de cáncer del hígado, es por ello que, en la actualidad, el Ministerio de Salud (MINSA) y las aseguradoras promueven la importancia de la vacunación y su prevención.

¿Qué es la hepatitis?

“La hepatitis es la inflamación del hígado, órgano vital que participa de la digestión, tiene funciones metabólicas y ayuda a eliminar toxinas. Cuando el hígado se encuentra inflamado o dañado, su función puede verse afectada”, explica el Dr. Luis Del Águila, Sub Gerente de Bienestar de Pacífico Salud EPS.

Tipos de hepatitis

La causa más frecuente de hepatitis es la infección viral. En el Perú, los tipos más frecuentes de hepatitis viral son: hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Si bien todos los tipos de hepatitis viral pueden causar síntomas similares, se diferencian en su forma de contagio, evolución, pronóstico, severidad y tratamiento.

Hepatitis A: esta es una enfermedad viral que se transmite por vía fecal-oral, al ingerir agua o alimentos contaminados con heces de una persona infectada. Los síntomas más frecuentes son fiebre, náuseas, vómitos, pérdida de apetito y cansancio. Además se puede presentar ictericia, caracterizado por una coloración amarilla en la piel o los ojos, orinas oscuras (como té) y heces claras.

esta es una enfermedad viral que se transmite por vía fecal-oral, al ingerir agua o alimentos contaminados con heces de una persona infectada. Los síntomas más frecuentes son fiebre, náuseas, vómitos, pérdida de apetito y cansancio. Además se puede presentar ictericia, caracterizado por una coloración amarilla en la piel o los ojos, orinas oscuras (como té) y heces claras. Hepatitis B y C: se transmiten por vía sanguínea mediante transfusiones sanguíneas, pinchazos de agujas contaminadas e incluso por relaciones sexuales sin protección (preservativo). También puede ser transmitida de madre a hijo durante el parto.

La hepatitis A es una enfermedad benigna en la mayoría de los casos, sin embargo, tanto la Hepatitis B como C tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad crónica, provocando a largo plazo cirrosis e incrementando el riesgo de desarrollar cáncer al hígado. “Si presentas, fiebre y escalofríos, orinas oscuras, heces claras, ojos y piel amarilla, dolor abdominal del lado derecho, es importante acudir a un centro de salud inmediatamente”, indica el Dr. Del Águila.

¿Qué medidas debo tomar para prevenir la hepatitis?

Para prevenir la hepatitis A es fundamental el lavado de manos, cocinar bien los alimentos y consumir agua hervida.

En el caso de la hepatitis B, el especialista indica que la vacunación será vital para no contraer esta enfermedad, seguido del uso del preservativo y evitar compartir elementos punzo cortantes como agujas o afeitadoras. La hepatitis C por su lado, no cuenta con una vacuna, es por ello necesario redoblar esfuerzos y seguir las pautas brindadas para la hepatitis B.

¿Qué cuidados debo seguir si me diagnosticaron hepatitis?

Cualquiera que sea la enfermedad lo primero es no alarmarse, En caso hayas sido diagnosticado con hepatitis A, debes saber que no existe un tratamiento específico para eliminar el virus, y tu cuerpo lo elimina por sí solo, por otro lado, tu médico podría indicar tratamiento sintomático, guardar reposo, dieta e hidratación

Si el caso es de hepatitis B y C el especialista brindará un tratamiento adecuado según el tipo de fase en el que se encuentre, que conlleva a suministrar medicamentos antivirales que batallen con la enfermedad.

“Si bien la hepatitis A puede ser totalmente reversible, no hay que olvidarse que las hepatitis B y C tienen mayor riesgo de derivar en enfermedad crónica, y que sin un seguimiento y tratamiento adecuado pueden ser mortales”, concluye el especialista.

