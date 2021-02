La ministra de la Mujer, Silvia Loli, informó que solo en enero del 2021 se registraron 14 casos de feminicidios en todo el territorio nacional. Y según cifras de la Defensoría del pueblo, el año pasado, 132 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. Aún más preocupante es que, 94 de estos casos fueron durante el estado de emergencia.

Muchas mujeres son asesinadas por sus parejas (esposos, enamorados, novios, cónyuges o convivientes).

Hay ciertas actitudes que tienen un trasfondo machista. Por eso, la psicóloga Juliana Sequera brinda información detallada a fin de tomar conciencia de los peligros de permanecer en una relación insana o tóxica.

¿Qué es la toxicidad?

Según la especialista, “este término está tan mal usado y tan de moda que a todo le llamamos tóxico”. Tóxico es todo aquello:

En donde yo no estoy feliz

En donde pierdo mi paz

En donde pierdo mi esencia

Donde hay pensamientos, comportamientos y actitudes que no me nutren y no me hacen crecer

¿Cuáles son las características de una relación tóxica?

Existen ciertas actitudes que nos van a llevar a decir esto es una relación toxica.

El control excesivo: ¿con quién estás?, ¿con quién hablas?, ¿cuáles son las claves de tus redes sociales?, ¿con quién chateas?

Los celos por todo: por el trabajo, por cómo te vistes, qué estas leyendo, porqué te estas maquillando.

La falta de respeto, cuando se pierde la admiración en pareja.

Cuando solo uno de los dos quiere ser el centro: hay dependencia, quiero que estés ahí para mi en todo.

La obsesión de ser prioridad: no querer que te veas con alguien o hables con alguien más.

No te sientes en paz y no puedes ser tu mismo.

Debes comportarte como el otro lo desea.

¿Son más tóxicas las mujeres?

La psicóloga según su criterio, “no los segmentaría. Depende mucho del tipo de educación que se haya tenido. Ahora, lo que sí puedo observar y he podido conocer en la práctica clínica es que esa necesidad de control excesivo está mucho más marcado en el hombre que en la mujer . Es decir, el querer controlarlo todo y querer ser el centro es parte de una cultura machista”.

¿Cuáles son los peligros de permanecer en una relación tóxica?

“Tiene un impacto directo en la salud mental porque una casa feliz es una mente feliz”, comenta la psicóloga Juliana Sequera. Por eso algunas consecuencias son:

Terminas muy lastimado a nivel emocional y nivel autoestima.

Aparece también la frustración porque nada esta bien.

Para muchas parejas, incluso, aparece la ansiedad y depresión.

Si vamos a casos extremos, terminan matando a la otra persona.

¿Qué hacer frente a estas señales de alerta?

“ A la primera señal de alerta lo mejor es salir de ahí. Si estás al lado de una persona que no está sana a nivel emocional no permanezcas en esa relación. Siempre es mejor pensar qué sería lo peor que puede suceder. Y, lo peor es que termines muerto o muerta. No es una cuestión de género”, advierte.

Además, si usted ha sido o conoce de alguien que ha sido involucrada en hechos de violencia familiar sexual o psicológica, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

¿Por qué cuesta salir de una relación tóxica?

“Vamos por la vida pensando que necesitamos una pareja que sea nuestra otra mitad. La mitad de una naranja y una toronja pueden encajar, pero no son el uno para el otro. Tienes que saber a quién buscas, qué mereces y no tener temor . La base es el amor propio ”, señala la especialista.

Hay dependencia emocional: la necesidad de tener alguien en mi área afectiva, que me aplauda como yo no me aplaudo, que me diga lo que yo no me diga.

Hay una ausencia de amor propio y desconocimiento: me cuesta despegarme porque siento que esa persona tiene algo que me complementa. Ese es un error.

Hay una necesidad de sentirse amado

Hay un vacío emocional que lleva al persona a decir "no me quiero quedar solo, quiero estar al lado de esta persona". Así en el fondo sepan que es una relación que no va funcionar.

Creemos que podemos cambiar a la pareja: ese poder no lo tenemos y no existe. El que cambia, cambia porque se hace consciente de que necesita cambiar. No puedes decirle a tu pareja "tú estas siendo muy celoso, ve a terapia". Error, lo mejor es que tú vayas a terapia para no estar con un celoso, no que invites a tu pareja a eso.

¿Por qué es importante el amor propio?

Nosotros no podemos ver la belleza afuera si no la vemos dentro de nosotros.

Tenemos que empezar a amarnos y aceptarnos.

Tenemos la pareja proporcional al amor que nos tenemos.

La persona que se ama y se respeta es capaz de decir “alto, así no”.

Cuando nos admiramos y nos conocemos sabemos lo que merecemos.

¿Por qué existe el miedo al compromiso en las nuevas generaciones?

Porque he visto en mi infancia relaciones no armónicas

Porque tengo miedo a mostrarme realmente con otro por experiencias pasadas

Porque no nos conocemos a nosotros mismos

¿La terapia en pareja puede solucionar una relación tóxica?

“Se puede solucionar, sí. Pero, hago una pregunta: ¿cuál es el objetivo de que estés en una relación tóxica cuando tú mereces un amor sano y bonito? Detrás de una relación toxica hay individuos que necesitan trabajar en ellos mismos. Lo primero que hay que hacer es ir a terapia de manera individual”, advierte la psicóloga Juliana Sequera.

Con ayuda de un especialista se debe trabajar las siguientes áreas:

¿Qué hay en mi?

¿Qué necesito trabajar?

¿Qué necesito comprender?

¿Qué necesito perdonar?

¿Qué necesito desarrollar?

Luego de este proceso, el paciente está listo para iniciar una nueva relación. “Ahora, si la pareja decide apostar por la terapia, es una decisión que respeto. Si me preguntas a mí, como profesional, yo no recomiendo esto porque creo que todos merecemos desde el principio un amor bonito y sano. Y no estás para remendar o enmendar a tu pareja”, señala.

¿Por qué hay más divorcios y separaciones con el confinamiento?

En el 2020, la SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros Públicos) informó que solo entre los meses de mayo y junio del 2020 se registraron 156 divorcios.

“El divorciovirus se llama. Al inicio (de la pandemia) se empezaron a casar por la necesidad de sentir compañía y luego se empezaron a separar por la convivencia. Lo que está pasando es que no estamos acostumbrados a estar juntos las 24/7″, dice la especialista Juliana Sequera.

Para la especialista antes del confinamiento por la pandemia, las parejas podían tener problemas y salir de casa al trabajo o realizar otras actividades para olvidar el malestar. Ahora, que los hogares concentran la carga laboral y matrimonial no hay punto de fuga. Esto se debe a que:

No hemos trabajado el conocernos y tolerarnos.

Hay ausencia de comunicación: me voy y no hablo de ese problema, no lo converso, no hago acuerdos.

Cuales sería la solución:

Dialogar

Tener acuerdos

Negociar.

“Una relación no se trata de quien es el mas poderoso, sino de cómo acordamos vivir sanamente y de una manera armónica para desarrollarnos en este espacio de confinamiento”, finaliza.

Parejas del mundo de las series que demuestran la toxicidad en pareja

Piper y Alex – Orange is The New Black: Si la relación que tienes con otra persona termina llevándote a la cárcel, entonces no es una buena.

Rory y Dean – Gilmore Girls: al principio parecían una gran pareja. Lindos, estaban enamorados y parecían apoyarse mutuamente, pero luego los celos de Dean salen a la luz.

Ross y Rachel – Friends: Ross estuvo enamorado de Rachel desde que estaba en noveno grado, pero solo se conectan realmente como adultos. Cuando terminan juntos, constantemente tienen problemas.

Betty y Don Draper – Mad Men: Estos dos parecían una gran pareja para las personas fuera de su relación, pero eran realmente defectuosas e infelices, siendo crueles entre sí.

Katherine y los Salvatore – Vampire Diaries: Esta serie está llena de relaciones conflictivas, pero las peores son definitivamente las que hay entre Katherine y los Salvatore.

Carrie y Big – Sex and the City: Big solo la quiere cuando es feliz con alguien más. Ambos se lastimaron innumerables veces y sacaron lo peor del otro. Big la dejó en el altar; incluso entonces la gente todavía quería que terminaran juntos.

Oliva y Fitz – Scandal: Ambos se mienten todo el tiempo y se han lastimado constantemente.

Celeste y Perry – Big Little Lies: Suelen tener relaciones sexuales después de una pelea, por lo que su intimidad se confunde con la violencia y, aparentemente, a Celeste le resulta difícil separarse cuando la maltratan.

¿Cómo identificar una relación tóxica?

