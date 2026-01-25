La circulación permanente de virus respiratorios continúa generando confusión entre la población, especialmente cuando síntomas como fiebre, tos o dolor corporal pueden corresponder a un resfrío común, a una influenza A (H3N2) o a un cuadro de COVID-19.

Carlos Saavedra, director de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Privada del Norte (UPN), explica que identificar algunas diferencias puede ayudar a tomar decisiones oportunas y reducir el riesgo de complicaciones.

¿Cómo diferenciar un resfrío, influenza o COVID-19?

Según el especialista, cada infección presenta características predominantes:

Resfrío común: suele ser leve. Predomina la congestión nasal, estornudos y dolor de garganta. Generalmente no hay fiebre alta ni compromiso general severo.

suele ser leve. Predomina la congestión nasal, estornudos y dolor de garganta. Generalmente no hay fiebre alta ni compromiso general severo. Influenza (A H3N2): aparece de forma súbita, con fiebre alta , dolor muscular intenso, dolor de cabeza y agotamiento marcado .

aparece de forma súbita, con , dolor muscular intenso, dolor de cabeza y . COVID-19: puede parecerse a la influenza, pero la pérdida repentina del olfato o del gusto y la dificultad respiratoria son señales que requieren especial atención.

“El mayor riesgo está en normalizar los síntomas o automedicarse. Cuando hay fiebre persistente, dolor corporal intenso o dificultad para respirar, es indispensable acudir a un establecimiento de salud”, advierte Saavedra.

La importancia del diagnóstico médico

El especialista recuerda que ninguna de estas enfermedades puede confirmarse solo por los síntomas, por lo que el diagnóstico médico es clave. Este llamado cobra relevancia si se considera que, según datos del Ministerio de Salud, la cobertura de vacunación contra la influenza en adultos mayores apenas alcanzó 57 % a diciembre de 2025, por debajo de lo esperado.

Cómo se propagan estos virus

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la gripe estacional se transmite con facilidad en lugares concurridos como escuelas o residencias de adultos mayores. Al toser o estornudar, una persona infectada libera gotitas que contienen virus y pueden contagiar a quienes están cerca.

La transmisión también puede producirse por manos contaminadas, por lo que se recomienda:

Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar

Lavarse las manos con frecuencia

Ventilar los ambientes

Signos de alarma: cuándo acudir al centro de salud

Los especialistas recomiendan buscar atención médica inmediata si se presentan:

Fiebre por más de tres días

Dificultad para respirar

Oximetría menor al 93 %

Empeoramiento progresivo de los síntomas

En el caso de la influenza A H3N2, considerada una gripe fuerte, si no existen signos de alarma, el paciente debe permanecer en casa, mantener buena hidratación, reposo, lavado de manos y evitar el contacto con personas vulnerables.

Grupos de mayor riesgo

Se debe tener especial cuidado con:

Niños menores de 5 años

Adultos mayores de 60 años

Personas con enfermedades crónicas

Estos grupos tienen mayor riesgo de complicaciones ante infecciones respiratorias.

Prevención y atención primaria

La UPN informó que contribuye a la prevención y promoción de la salud a través de su Centro Universitario de Salud, recategorizado como establecimiento I-3 “La Ensenada”, en alianza con la Municipalidad de Puente Piedra. Este espacio brinda atención primaria, orientación médica y educación preventiva en Lima Norte, fortaleciendo la detección temprana de enfermedades respiratorias.