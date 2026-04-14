Cada vez es más común escuchar historias de relaciones que comienzan con gestos intensos de afecto y promesas rápidas. Sin embargo, especialistas advierten que lo que parece un romance ideal puede ser en algunos casos una estrategia de manipulación conocida como “love bombing” o bombardeo de amor.

Este término describe un patrón de comportamiento en el que una persona muestra atención y afecto excesivos desde el inicio de una relación con el objetivo de generar dependencia emocional y control.

Según el psicólogo y psicoterapeuta Sandro Farina, experto en psicopatologías como el Trastorno de Personalidad Narcisista, esta conducta puede estar vinculada a rasgos narcisistas.

“El love bombing es una forma de control porque, en el fondo, el narcisista es una persona muy vulnerable con un miedo patológico a ser abandonado”, explicó el especialista.

Cuando el amor intenso se convierte en control

El love bombing suele aparecer en la primera etapa de la relación, conocida como fase de idealización. Durante este periodo, la persona puede enviar mensajes constantes, ofrecer regalos o hacer promesas de futuro en un corto tiempo.

Psicólogos señalan que estas conductas buscan generar una conexión rápida y profunda para fortalecer la dependencia emocional. Posteriormente, puede producirse una fase de distanciamiento o crítica, creando un ciclo emocional inestable.

Farina explica que este comportamiento suele estar relacionado con experiencias tempranas de abandono o humillación, que dificultan el desarrollo de vínculos afectivos saludables.

“El narcisista busca ser ese sol que te atrae con fuerza, pero es un sol que quema, no uno que brinda calor real o cariño”, advierte.

Señales de alerta para identificar el love bombing

Especialistas indican que existen señales tempranas que pueden ayudar a identificar este patrón de manipulación emocional:

Atención asfixiante: Mensajes constantes y molestia si no hay respuesta inmediata.

Mensajes constantes y molestia si no hay respuesta inmediata. Promesas aceleradas: Hablar de matrimonio o convivencia en etapas muy tempranas.

Hablar de matrimonio o convivencia en etapas muy tempranas. Halagos exagerados: Idealización excesiva que coloca a la pareja en un pedestal.

Idealización excesiva que coloca a la pareja en un pedestal. Aislamiento progresivo: Sugerencias para alejarse de amigos y familiares.

Sugerencias para alejarse de amigos y familiares. Dependencia emocional: La pareja se convierte en la única fuente de validación.

El bombardeo de amor puede parecer inofensivo en un inicio, pero si se utiliza para controlar o manipular, puede convertirse en una forma de abuso psicológico que afecta la autoestima y el bienestar emocional.

La importancia de reconocer vínculos saludables

Especialistas coinciden en que un vínculo sano se construye gradualmente y permite mantener independencia emocional y social.

Para quienes buscan comprender mejor este fenómeno, Farina recomienda profundizar en su obra “Mi verdadero yo: Reflexiones de un narcisista”, donde analiza los patrones psicológicos detrás de este comportamiento.

“Un vínculo sano te da libertad, no te encadena. Si aprendes a identificar estas tácticas y su origen, recuperas el poder sobre tu vida emocional”, concluyó.

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