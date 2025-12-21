La salud y estética dental se han convertido en una prioridad para un número creciente de personas que entienden que el cuidado bucal no solo impacta en la apariencia, sino también en la prevención de enfermedades y en la calidad de vida. Desde jóvenes que buscan corregir la mordida hasta adultos que requieren rehabilitación dental, la demanda de tratamientos odontológicos continúa en aumento.

En ese contexto, muchos pacientes aún desconocen los cuidados, riesgos y requisitos básicos que deben cumplirse antes de iniciar un procedimiento.

“Esta mayor preocupación por el bienestar bucal viene acompañada de más opciones y tecnologías avanzadas. Para tomar decisiones informadas, el paciente debe conocer los beneficios, riesgos y cuidados de cada tratamiento”, explica Jimmy Antonio Ascanoa, docente de Odontología de la Universidad Norbert Wiener.

Procedimientos odontológicos más solicitados

Según el especialista, los tratamientos más demandados siguen siendo los procedimientos recuperativos, como conductos, reconstrucciones dentales y extracciones, debido a la alta incidencia de caries y destrucción del tejido dental en la población.

A estos se suman:

Rehabilitación con prótesis o implantes dentales .

. Ortodoncia , especialmente en jóvenes con malposiciones dentarias o dientes retenidos.

, especialmente en jóvenes con malposiciones dentarias o dientes retenidos. Tratamientos estéticos, como el blanqueamiento dental, enfocados en mejorar la apariencia de la sonrisa.

Clareamiento dental: indicaciones y riesgos

Para someterse a un clareamiento dental, el paciente debe cumplir condiciones básicas:

No presentar caries ni placa bacteriana activa.

No tener sensibilidad dental previa.

Mantener una adecuada salud gingival.

El procedimiento puede generar sensibilidad temporal y, si se realiza con demasiada frecuencia, podría afectar el esmalte dental. En promedio, el color del diente aclara entre dos y tres tonos.

Entre los riesgos más comunes se encuentran la sensibilidad pasajera y la irritación de encías, situaciones que un odontólogo capacitado controla mediante barreras protectoras, concentraciones adecuadas del producto y agentes desensibilizantes.

Ortodoncia: requisitos antes de iniciar el tratamiento

Antes de colocar brackets o alineadores, el paciente debe cumplir con:

Ausencia total de caries.

Encías sanas, sin enfermedad periodontal.

Excelente higiene oral.

Diagnóstico completo con radiografías, modelos y fotografías.

Realizar una ortodoncia sin control profesional puede generar daños irreversibles, como reabsorción de raíces, alteraciones en la mordida, desgaste del esmalte, dolor mandibular, pérdida ósea y caries severas, además de resultados fallidos que requieren tratamientos más complejos.

Extracciones dentales y terceros molares

Antes de una extracción dental es indispensable:

Evaluar el estado general de salud del paciente.

Planificar el procedimiento con radiografías o tomografías, especialmente cuando hay riesgo de compromiso de nervios o del seno maxilar.

Indicar medicación previa si el caso lo requiere.

Después de la extracción, se recomienda:

Aplicar hielo externo para reducir la inflamación.

Cumplir estrictamente la medicación indicada.

Evitar enjuagues fuertes, fumar y consumir alimentos calientes durante las primeras horas.

Cómo identificar un centro odontológico seguro

El especialista de la Universidad Norbert Wiener enfatiza que antes de cualquier intervención odontológica se debe verificar:

Que el título profesional y la licencia del establecimiento estén visibles.

estén visibles. Que el instrumental esté correctamente esterilizado y sellado.

y sellado. Que el personal utilice guantes y mascarilla .

. Que el establecimiento y el profesional estén habilitados en la web de SUSALUD.

“No se trata de desconfiar, sino de proteger la salud bucal y evitar complicaciones que pueden ser graves”, subraya Ascanoa.