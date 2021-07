Depresión, ansiedad, agresividad y cuadros severos de estrés ha causado el encierro de los niños y adolescentes durante la pandemia, afirmó el responsable de Salud Mental del hospital El Carmen, Robert Santiváñez, que plantea alternativas a los padres.

Ya pasó más de un año y medio de la pandemia, ¿cuál es el estado de salud mental de los niños y adolescentes que estuvieron encerrados?

Después de este confinamiento, los niños y adolescentes presentan ansiedad, depresión, agresividad y mucho estrés.

¿Cómo podemos notar estos cambios?

Ellos se encierran en su habitación, no quieren salir, no quieren confraternizar con sus padres, hermanos ni mucho menos con los amigos. Todo el tiempo están en el internet.

¿Qué casos graves han atendido en el hospital El Carmen?

Hemos tenido casos de intención suicida en menores de 13 y 14 años. El problema emocional se agudiza con la pandemia. Por eso necesitamos un psiquiatra, un psicólogo y un equipo multidisciplinario para realizar un trabajo coordinado e integral.

¿Cuál es la causa de estos cuadros de depresión y ansiedad?

Los adolescentes tienen poca tolerancia. El confinamiento generó que ellos no puedan expresar lo que sienten emocionalmente y eso los afecta, son personas de riesgo alto, ellos no sabe cómo solucionar sus problemas, porque no existe esa comunicación asertiva con los padres y toman decisión inapropiadas.

¿Los niños se muestran de manera distinta?

En los niños lo que persiste es la agresividad, a ellos no se les observa deprimidos o llorando, pero son agresivos con su entorno familiar.

¿A cuántos niños atienden en el hospital?

Como psicólogo atiendo de manera presencial a los niños y adolescentes que están hospitalizados. A causa de la pandemia, no hay atención en consulta externa, y es un problema no poder llegar a la población por el riesgo del contagio del COVID, aún así tratamos de atender a los niños, adolescentes, madres y neonatos dentro del hospital El Carmen. Existe atención virtual en el área SIS COVID y atención por telesalud.

¿Cuánto más puede soportar un niño o adolescente este encierro, qué alternativa plantea a los padres?

No es recomendable que el adolescente o niño tenga un encierro completo. El ser humano es social y necesita relacionarse con los padres y manejar el estrés y ansiedad, a veces los padres no tenemos tiempo, cuando podemos sacarlos a la calle cumpliendo los protocolos de bioseguridad como usar doble mascarilla, hay actividades recreativas en las que se puede participar con ellos.

Ahora se anuncia el reinicio de las clases semipresenciales en las zonas rurales, ¿esto es una buena ayuda para superar esa carga emocional?

Yo creo que sí, los niños y adolescentes necesitan el contacto con sus pares, porque esto les ayuda a su buen desenvolvimiento emocional y físico, pero siempre hay que cumplir las medidas de bioseguridad, para evitar los riesgos al contagio del COVID.

¿El Ministerio de Salud, ya anunció la vacunación a menores de 12 a 17 años?

Sería ideal para minimizar los casos severos del COVID en los menores de edad. Es muy necesario, también atenderlos a ellos. Así en adelante, podríamos trabajar con los colegios y alumnos que están con problemas. Le aseguró que del 100%, un 90% está pasando por trastornos mentales y eso se evidencia en la violencia intrafamiliar en muchos hogares.