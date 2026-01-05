Irritabilidad, ansiedad o llanto fácil antes del periodo no son un mito. Expertos advierten que, cuando los síntomas se intensifican, pueden derivar en trastornos del estado de ánimo.
Irritabilidad, ansiedad o llanto fácil antes del periodo no son un mito. Expertos advierten que, cuando los síntomas se intensifican, pueden derivar en trastornos del estado de ánimo.

Los cambios hormonales asociados al ciclo menstrual pueden provocar alteraciones emocionales como irritabilidad, ansiedad o tristeza. Sin embargo, cuando estos síntomas aparecen con mayor intensidad y frecuencia, existe el riesgo de un trastorno del estado de ánimo que requiere atención.

“La mujer puede presentar ansiedad e incluso ataques de pánico entre cinco y ocho días antes del ciclo menstrual debido a un desequilibrio hormonal que afecta al sistema emocional”, explicó Rebeca Cahui, psicóloga de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.

Depresión y ansiedad: una realidad que afecta más a mujeres

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, el 75,5 % de los casos de depresión atendidos en 2023 correspondieron a mujeres. Para la especialista, este dato se relaciona con los cambios hormonales que se presentan en distintas etapas biológicas a lo largo de la vida femenina.

“Un trastorno del estado de ánimo ocurre cuando los síntomas vienen acompañados de una sensación de descontrol que afecta la vida personal, familiar, laboral y afectiva”, precisó Cahui.

Estrategias para afrontar el impacto emocional

La especialista recomienda que cada mujer conozca su estado físico y emocional, lo que permite anticipar síntomas y planificar una estrategia de respuesta durante el periodo menstrual.

Entre las acciones sugeridas están:

  • Identificar la intensidad del dolor, el flujo menstrual y otros síntomas físicos.
  • Reconocer ambientes y rutinas que generan mayor comodidad.
  • Planificar descanso, actividad física y hábitos de higiene adecuados.

Cahui aclara que un trastorno del estado de ánimo no se debe solo a las hormonas, sino a cómo el cerebro responde a estos cambios, por lo que es clave identificar pensamientos y contextos que detonan ansiedad o tristeza.

Las cuatro fases del ciclo menstrual

Reconocer las etapas del ciclo menstrual ayuda a comprender los cambios emocionales y físicos:

  • Fase menstrual (días 1 al 5): Disminuyen estrógenos y progesterona. Puede aparecer cansancio y mayor sensibilidad emocional.
  • Fase folicular (días 6 al 13): Aumenta el estradiol, generando más energía, motivación y estabilidad emocional.
  • Ovulación (alrededor del día 14): Pico de estradiol y leve aumento de testosterona, asociado a mejor estado de ánimo y mayor confianza.
  • Fase lútea (días 15 al 28): Incremento de progesterona, con mayor probabilidad de irritabilidad, ansiedad o tristeza.

Las mujeres con antecedentes de ansiedad son más propensas a presentar crisis emocionales durante la fase lútea.

Llamado a la comprensión y el acompañamiento

La psicóloga de la UCSS subrayó la importancia de generar entornos de comprensión y apoyo, tanto en la familia como en el trabajo y la sociedad.

“Escuchar, respetar los tiempos de descanso y brindar acompañamiento emocional puede marcar una diferencia positiva”, señaló, al destacar que la educación y la empatía son claves para reducir el estigma en torno a la salud mental y la menstruación.

