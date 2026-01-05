Los cambios hormonales asociados al ciclo menstrual pueden provocar alteraciones emocionales como irritabilidad, ansiedad o tristeza. Sin embargo, cuando estos síntomas aparecen con mayor intensidad y frecuencia, existe el riesgo de un trastorno del estado de ánimo que requiere atención.

“La mujer puede presentar ansiedad e incluso ataques de pánico entre cinco y ocho días antes del ciclo menstrual debido a un desequilibrio hormonal que afecta al sistema emocional”, explicó Rebeca Cahui, psicóloga de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.

Depresión y ansiedad: una realidad que afecta más a mujeres

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, el 75,5 % de los casos de depresión atendidos en 2023 correspondieron a mujeres. Para la especialista, este dato se relaciona con los cambios hormonales que se presentan en distintas etapas biológicas a lo largo de la vida femenina.

“Un trastorno del estado de ánimo ocurre cuando los síntomas vienen acompañados de una sensación de descontrol que afecta la vida personal, familiar, laboral y afectiva”, precisó Cahui.

Estrategias para afrontar el impacto emocional

La especialista recomienda que cada mujer conozca su estado físico y emocional, lo que permite anticipar síntomas y planificar una estrategia de respuesta durante el periodo menstrual.

Entre las acciones sugeridas están:

Identificar la intensidad del dolor, el flujo menstrual y otros síntomas físicos.

Reconocer ambientes y rutinas que generan mayor comodidad.

Planificar descanso, actividad física y hábitos de higiene adecuados.

Cahui aclara que un trastorno del estado de ánimo no se debe solo a las hormonas, sino a cómo el cerebro responde a estos cambios, por lo que es clave identificar pensamientos y contextos que detonan ansiedad o tristeza.

Las cuatro fases del ciclo menstrual

Reconocer las etapas del ciclo menstrual ayuda a comprender los cambios emocionales y físicos:

Fase menstrual (días 1 al 5): Disminuyen estrógenos y progesterona. Puede aparecer cansancio y mayor sensibilidad emocional.

Disminuyen estrógenos y progesterona. Puede aparecer cansancio y mayor sensibilidad emocional. Fase folicular (días 6 al 13): Aumenta el estradiol, generando más energía, motivación y estabilidad emocional.

Aumenta el estradiol, generando más energía, motivación y estabilidad emocional. Ovulación (alrededor del día 14): Pico de estradiol y leve aumento de testosterona, asociado a mejor estado de ánimo y mayor confianza.

Pico de estradiol y leve aumento de testosterona, asociado a mejor estado de ánimo y mayor confianza. Fase lútea (días 15 al 28): Incremento de progesterona, con mayor probabilidad de irritabilidad, ansiedad o tristeza.

Las mujeres con antecedentes de ansiedad son más propensas a presentar crisis emocionales durante la fase lútea.

Llamado a la comprensión y el acompañamiento

La psicóloga de la UCSS subrayó la importancia de generar entornos de comprensión y apoyo, tanto en la familia como en el trabajo y la sociedad.

“Escuchar, respetar los tiempos de descanso y brindar acompañamiento emocional puede marcar una diferencia positiva”, señaló, al destacar que la educación y la empatía son claves para reducir el estigma en torno a la salud mental y la menstruación.