La atención médica no termina cuando el paciente abandona el consultorio u hospital. Una parte fundamental del proceso de recuperación ocurre en el hogar, donde los cuidados adecuados pueden marcar la diferencia entre una mejora sostenida y el riesgo de complicaciones.
Especialistas en salud recuerdan que seguir de manera rigurosa las indicaciones profesionales es clave para consolidar los tratamientos. Entre las principales recomendaciones destacan:
- Cumplir con las indicaciones médicas, especialmente en el uso de medicamentos.
- Mantener limpia y seca la herida en caso de suturas o procedimientos invasivos.
- Respetar el reposo indicado y evitar esfuerzos innecesarios.
- Hidratarse y mantener una dieta balanceada que favorezca la recuperación.
- Estar atentos a signos de alarma como fiebre persistente, dolor intenso o secreciones inusuales.
- Evitar la automedicación y no modificar tratamientos sin supervisión médica.
Desde el Instituto Carrión se subraya que la prevención también se construye en casa: familiares y cuidadores cumplen un rol esencial al acompañar al paciente, supervisar el cumplimiento de las recomendaciones y brindar apoyo emocional. En caso de dudas o síntomas preocupantes, lo más seguro es acudir nuevamente al centro de salud y no esperar a que el problema se agrave.
