Durante los feriados de Semana Santa, el consumo de pescado aumenta considerablemente en todo el país, por lo que especialistas recomiendan verificar su calidad antes de adquirirlo para evitar riesgos a la salud.

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción (Produce), exhortó a la ciudadanía a comprobar que los productos cumplan con los estándares establecidos en la Norma Técnica Peruana NTP 041.001:2019 (revisada en 2025) “Pescado fresco. Requisitos”, que regula las condiciones de inocuidad y calidad del pescado destinado al consumo humano.

Según datos del Produce, durante los feriados de Semana Santa de 2025 se consumieron aproximadamente 9,050 toneladas métricas de pescado a nivel nacional, lo que evidencia la importancia de este alimento en la tradición culinaria peruana.

¿Cómo identificar un pescado fresco?

De acuerdo con la norma técnica vigente, un pescado clasificado como de frescura “muy bueno” debe presentar características visibles que permitan identificar su calidad.

Entre los principales indicadores se encuentran:

Olor: Debe ser característico de la especie y sin olores desagradables.

Debe ser característico de la especie y sin olores desagradables. Aspecto externo: Piel brillante y húmeda.

Piel brillante y húmeda. Ojos: Convexos, brillantes y con córnea transparente.

Convexos, brillantes y con córnea transparente. Branquias: De color rojo vivo y sin mucosidades anormales.

De color rojo vivo y sin mucosidades anormales. Textura: Carne firme y elástica al tacto.

Carne firme y elástica al tacto. Temperatura: Debe mantenerse refrigerado cerca de 0 °C .

Debe mantenerse refrigerado cerca de . Higiene: El pescado debe manipularse en condiciones sanitarias adecuadas.

Estas características permiten al consumidor reconocer si el producto mantiene condiciones adecuadas para su consumo.

Recomendaciones para comprar pescado de forma segura

El Inacal también brindó recomendaciones prácticas para reducir riesgos durante la compra, especialmente en fechas de alta demanda.

Entre las principales sugerencias destacan:

Evitar comprar pescado expuesto al sol o sin refrigeración adecuada.

Solicitar que el pescado entero sea eviscerado en el momento de la compra.

Verificar que los filetes se encuentren refrigerados y separados de otros alimentos.

Adquirir productos únicamente en establecimientos autorizados.

Las autoridades recalcaron que seguir estas recomendaciones ayuda a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y fomenta un consumo responsable durante los feriados.