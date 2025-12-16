Las celebraciones de fin de año suelen estar marcadas por reuniones familiares y abundante comida. Sin embargo, para las personas que viven con enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial o insuficiencia renal crónica, esta época puede representar un riesgo para su salud si no se toman las precauciones adecuadas.

En el Perú, más de 1.3 millones de adultos viven con diabetes, más de 7 millones presentan hipertensión arterial y uno de cada diez adultos padece insuficiencia renal crónica, cifras que evidencian la relevancia de adoptar medidas preventivas durante estas fechas.

Planificación y elección consciente, la clave

Eduardo Carcausto, médico internista de Sanitas, señala que el objetivo no es prohibirse alimentos, sino planificar y tomar decisiones conscientes para disfrutar de las celebraciones sin comprometer la salud.

“Además de la diabetes y la hipertensión, condiciones como la gota, enfermedades digestivas, respiratorias o cardiovasculares también pueden verse afectadas por los excesos típicos de estas fechas”, explica el especialista.

Siete recomendaciones para celebrar de forma saludable

El Dr. Carcausto brinda siete pautas esenciales para reducir riesgos durante las fiestas:

Mantener la medicación: Continuar con el tratamiento farmacológico, respetando horarios y dosis indicadas. Ante cualquier signo de alarma, acudir al médico. Planificar el menú con anticipación: Optar por carnes magras como pavo al horno, ensaladas frescas y guarniciones de vegetales. Evitar ingredientes que puedan afectar la condición médica. Controlar las porciones: Disfrutar de los alimentos tradicionales en cantidades moderadas. Comer despacio mejora la digestión y la sensación de saciedad. Hidratación inteligente: Priorizar agua o infusiones sin azúcar. Evitar bebidas azucaradas y alcohol, especialmente en personas con diabetes. Mantenerse en movimiento: Realizar caminatas ligeras después de la cena ayuda a controlar la glucosa y la presión arterial. Monitoreo periódico: Mantener los controles habituales de glucosa y presión arterial durante los días festivos. Manejar el estrés: Dormir bien, descansar y buscar momentos de relajación contribuye al equilibrio del organismo.

El rol de la familia y el respaldo médico

El especialista resalta que el apoyo del entorno familiar es fundamental. Involucrar a todos en la preparación de un menú saludable y promover actividades físicas beneficia no solo al paciente, sino a toda la familia.

Asimismo, destaca la importancia de contar con un servicio de salud que brinde atención oportuna, acceso a especialistas, medicamentos y opciones como la telemedicina ante cualquier emergencia durante las fiestas.