En muchos hogares, la comunicación entre padres e hijos se ha convertido en un desafío frecuente. Aunque suele atribuirse al uso excesivo de pantallas y redes sociales, especialistas señalan que el problema principal no es la falta de diálogo, sino la forma en que se intenta establecer la conexión emocional.

El psicoterapeuta especializado en dinámicas familiares, Sandro Farina, explica que muchos padres consideran que comunicarse significa dar órdenes o corregir conductas, cuando en realidad implica escuchar, validar emociones y generar confianza.

“Si el niño siente que será juzgado o minimizado, simplemente deja de hablar”, advierte el especialista.

La escucha activa fortalece la autoestima y la confianza

Según Farina, la comunicación no solo influye en la convivencia diaria, sino también en el desarrollo emocional de los niños y adolescentes.

Un hijo que se siente escuchado desarrolla mayor autoestima y confianza, mientras que la constante interrupción o invalidación emocional puede generar frustración y dificultades para expresar sentimientos.

Por ello, el especialista recomienda incorporar hábitos sencillos que permitan fortalecer el vínculo familiar y mejorar el diálogo cotidiano.

Seis recomendaciones para mejorar la comunicación con los hijos

A continuación, el especialista comparte seis consejos prácticos que pueden aplicarse en la vida diaria:

Escuchar sin interrumpir ni corregir de inmediato: Evite responder automáticamente con consejos o juicios. Si su hijo dice “me fue mal”, pregunte primero qué ocurrió antes de ofrecer soluciones. Validar lo que siente, aunque no esté de acuerdo: Reconocer emociones con frases como “entiendo que te haya molestado” ayuda a que el niño se sienta comprendido y calmado. Elegir el momento adecuado para conversar: No todas las conversaciones deben darse en medio del enojo. Espere un momento de calma, como durante una comida o antes de dormir. Evitar el uso excesivo de órdenes o críticas: Frases generalizadas como “siempre haces lo mismo” generan resistencia. Es preferible usar mensajes claros y específicos. Dar el ejemplo con la propia comunicación: Los niños aprenden observando. Si los adultos se comunican con respeto y calma, es más probable que los hijos reproduzcan ese comportamiento. Crear espacios cotidianos de conexión: Actividades compartidas como cocinar o caminar facilitan conversaciones espontáneas y fortalecen la relación.

Disponibilidad emocional, la base de una comunicación efectiva

El especialista destaca que el cambio en la comunicación familiar comienza con los adultos.

“No se trata de hablar perfecto, sino de estar disponibles emocionalmente. Cuando un hijo siente que puede hablar sin miedo, la comunicación fluye por sí sola”, señala Farina.

Fortalecer el diálogo en el hogar no solo mejora la relación entre padres e hijos, sino que también brinda herramientas emocionales para resolver conflictos y construir vínculos saludables a lo largo de la vida.