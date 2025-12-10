Las fiestas de Navidad y Año Nuevo llegan acompañadas de reuniones familiares, cenas abundantes y horarios irregulares, lo que suele poner en riesgo los hábitos saludables. Sin embargo, el nutricionista y chef Germán Roz señala que disfrutar las celebraciones con equilibrio es completamente alcanzable con una buena planificación.

“La Navidad no es el problema; el verdadero reto es cuando un día especial se convierte en semanas de desorden”, afirma Roz. “Con algunas estrategias sencillas, es posible celebrar, comer rico y sentirse bien al día siguiente sin caer en excesos”.

Cinco recomendaciones para un fin de año sin culpas

1. Come “inteligente” antes del evento

Roz advierte que “guardar hambre” para la cena suele generar ansiedad y decisiones impulsivas. Recomienda mantener un desayuno y un almuerzo ordenados y completos, con proteínas, verduras y carbohidratos de buena calidad para llegar con calma a la cena y saborear mejor cada plato.

2. Prioriza proteína en cada plato

En estas fechas abundan los carbohidratos simples (panetón, postres, masas), mientras que la proteína —clave para controlar el apetito y estabilizar la glucosa— es menor. Iniciar el plato con pavo, cerdo, pollo, pescado, huevos o legumbres favorece la saciedad, reduce excesos y mantiene niveles de energía más estables.

3. Bebe con estrategia

Si se decide consumir alcohol, Roz sugiere hacerlo con consciencia: intercalar cada copa con un vaso de agua, elegir bebidas “limpias” como vino o espumante, y evitar jarabes muy dulces. La meta no es prohibirse, sino dosificar y minimizar el malestar posterior.

4. Muévete para sentirte bien

El movimiento no es una “compensación”, sino autocuidado. Actividades como caminar, hacer 20 minutos de ejercicio en casa o simplemente bailar mejoran la digestión, reducen la pesadez y liberan endorfinas que elevan el ánimo.

5. Disfruta sin culpa y retoma al día siguiente

Un solo día especial no arruina los avances del año. La clave es disfrutar sin remordimientos y volver a la rutina al día siguiente: hidratarse, priorizar proteínas, incluir frutas o verduras y realizar alguna actividad física.

Celebrar con equilibrio y bienestar

Roz señala que las celebraciones no deben vivirse con miedo ni como un retroceso, sino como una oportunidad de flexibilidad. La constancia a largo plazo es más importante que una comida puntual, y retomar hábitos al día siguiente evita que la desconexión se prolongue por semanas.

El especialista ha lanzado recientemente una plataforma digital de bienestar y nutrición (www.germanroz.com), donde comparte recetas, guías y herramientas para mantener un estilo de vida equilibrado durante todo el año.