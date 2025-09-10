¿Te sientes atrapado en una avalancha de pensamientos que no puedes controlar? El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) emocional es una condición que va más allá de simples rutinas o manías. Se expresa a través de obsesiones compulsivas vinculadas con el amor, la amistad y la familia, y puede afectar tanto a jóvenes como a adultos.

La psicóloga Mary Castro, especialista de la Clínica Ricardo Palma, explica que este tipo de TOC se caracteriza por inseguridades constantes, miedo a no ser correspondido, ansiedad, sentimientos de culpa y pensamientos intrusivos que generan un desgaste mental profundo.

“Muchas veces los síntomas se intensifican y afectan actividades que antes se realizaban con normalidad, ya que este tipo de TOC se enfoca en las relaciones emocionales”, señaló Castro.

El tratamiento recomendado combina terapia psicológica y, en algunos casos, medicación prescrita por un psiquiatra, siempre bajo supervisión profesional.

Claves para superarlo

Contar con un grupo de apoyo: familiares y amigos pueden convertirse en aliados clave durante el proceso.

Mantener comunicación abierta con la pareja: expresar emociones y pensamientos ayuda a reducir la ansiedad.

Reconocer la importancia de la salud mental: buscar ayuda temprana evita que el trastorno limite la vida personal o laboral.

Si los pensamientos y emociones se vuelven abrumadores, los especialistas recomiendan no ignorarlos. “Las inseguridades pueden superarse con ayuda profesional. La salud mental importa y no debe descuidarse”, enfatizó la psicóloga.