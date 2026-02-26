Luego de los huaicos y precipitaciones registradas en diversas regiones del país, la acumulación de agua empozada, el lodo y la alta humedad han generado condiciones propicias para la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Especialistas advierten que este escenario incrementa la exposición de la población a picaduras y, con ello, el riesgo de enfermedades como el dengue, especialmente en zonas donde el agua permanece estancada varios días tras las lluvias.

El doctor Renzo Oviedo, médico del Servicio de Salud PUCP, explicó que no todas las picaduras son inofensivas.

“Algunas pueden provocar reacciones alérgicas graves y otras estar asociadas a enfermedades como el dengue, sobre todo en zonas donde hay agua estancada tras las lluvias. Si aparecen síntomas inusuales, es importante acudir a un establecimiento de salud para una evaluación oportuna”, indicó.

Señales de alerta tras una picadura

En contextos posteriores a lluvias intensas, se debe prestar especial atención a:

Dificultad respiratoria.

Inflamación o enrojecimiento que aumenta progresivamente.

Fiebre alta.

Dolor de cabeza intenso.

Malestar general en los días posteriores.

Estos síntomas podrían indicar una reacción alérgica severa o una posible infección por dengue.

Medidas para prevenir picaduras tras lluvias

Para reducir el riesgo de proliferación de mosquitos y evitar contagios, los especialistas recomiendan:

Eliminar el agua empozada en baldes, macetas, techos y patios.

Mantener tapados correctamente los depósitos de agua.

Limpiar y desinfectar zonas con lodo acumulado.

Usar repelentes autorizados por Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid).

Colocar mallas o mosquiteros en ventanas.

¿Qué no hacer ante una picadura?

Los médicos advierten evitar prácticas que puedan agravar la lesión:

No apretar ni manipular la zona afectada.

No succionar la herida.

No aplicar remedios caseros como pasta dental u otras sustancias no indicadas.

Estas acciones pueden irritar la piel y aumentar el riesgo de infección.

Contexto: mayor riesgo tras fenómenos climáticos

Las lluvias intensas y huaicos crean ambientes favorables para el desarrollo del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. Por ello, la prevención comunitaria y la vigilancia sanitaria resultan claves en las semanas posteriores a eventos climáticos extremos.