El trastorno bipolar es una enfermedad mental crónica que puede afectar la calidad de vida si no se detecta a tiempo. Sin embargo, con diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, las personas que lo padecen pueden estudiar, trabajar y llevar una vida funcional, según especialistas en salud mental.

El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi (INSM) advierte que todavía existen mitos sobre esta condición, como la creencia de que se trata de una “doble personalidad” o simples cambios de humor, lo que dificulta su comprensión y tratamiento oportuno.

Una enfermedad frecuente y muchas veces subdiagnosticada

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el trastorno bipolar afecta a 1 de cada 200 personas en el mundo, lo que equivale a aproximadamente 37 millones de personas, y se ubica entre las principales causas de discapacidad en jóvenes y adultos.

En el Perú, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) reportó que más de 23 mil personas padecen esta condición, cifra correspondiente a datos actualizados hasta 2018.

Según el neurólogo Juan José Pereyra, médico de enlace científico de Adium Perú, el trastorno bipolar no implica que la persona permanezca en crisis permanente.

“Contrario a la creencia común, las personas con trastorno bipolar no están permanentemente en crisis. Con diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, pueden estudiar, trabajar y llevar una vida funcional”, explicó el especialista.

¿Qué es el trastorno bipolar y cuáles son sus síntomas?

El trastorno bipolar se caracteriza por cambios marcados del estado de ánimo que van más allá de las variaciones emocionales habituales. Suele manifestarse desde la adolescencia tardía o en los primeros años de la adultez.

Entre los principales síntomas de alerta se encuentran:

Episodios de euforia extrema , irritabilidad e impulsividad

, irritabilidad e impulsividad Disminución de la necesidad de dormir

Periodos de depresión intensa

Tristeza persistente y cansancio extremo

Dificultad para concentrarse

Pérdida de interés en actividades cotidianas

Estos síntomas pueden alternarse y afectar el desempeño personal, académico y laboral si no reciben atención médica especializada.

Tratamientos actuales permiten mejorar la funcionalidad

Especialistas coinciden en que el manejo del trastorno bipolar debe ser integral, continuo y personalizado, combinando tratamiento farmacológico, psicoterapia y psicoeducación tanto para el paciente como para su entorno.

En los últimos años, se han incorporado nuevas opciones terapéuticas, como los antipsicóticos atípicos y medicamentos de tercera generación con agonismo parcial dopaminérgico, que han demostrado eficacia en el control de episodios agudos, como la manía.

Además, el acompañamiento familiar y la psicoterapia estructurada han demostrado reducir recaídas y mejorar los síntomas, fortaleciendo la estabilidad emocional del paciente.

La importancia del diagnóstico temprano

Los especialistas destacan que el principal reto sigue siendo el diagnóstico oportuno, ya que muchas personas normalizan los síntomas o los confunden con cambios emocionales habituales.

Promover la educación sobre salud mental y reducir los estigmas asociados al trastorno bipolar es clave para que más personas accedan a tratamiento y mejoren su calidad de vida.

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