La diabetes tipo 2 mantiene una estrecha relación con las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad renal crónica, condiciones que forman parte del síndrome cardio-reno-metabólico (CRM). De acuerdo con cifras globales, las enfermedades no transmisibles (ENT) representan el 71% de las muertes en el mundo, e incluyen estas tres patologías interrelacionadas.

Diversos estudios citados señalan que las personas con diabetes tipo 2 tienen entre dos y cuatro veces más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y que alrededor del 40% desarrolla enfermedad renal crónica.

Importancia del abordaje integral

El Dr. Jesús Rocca, presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, explicó que comprender esta relación es esencial para un manejo adecuado de la condición.

“Reconocer esta conexión es clave para un abordaje integral, además de identificar factores de riesgo comunes como el sobrepeso, la obesidad, altos niveles de glucosa, colesterol, tabaquismo y sedentarismo”, indicó.

El especialista resumió tres aspectos clave para prevenir complicaciones:

1. Evitar el sobrepeso

El exceso de grasa corporal —especialmente la acumulada en hígado y páncreas— incrementa el riesgo de daño cardiovascular y renal, particularmente en personas con diabetes tipo 2. Se recomienda combinar alimentación balanceada con actividad física regular.

2. Controlar indicadores clave (perfil ABCDE)

El seguimiento médico debe incluir:

Albuminuria : detección de albúmina en orina para identificar daño renal temprano.

: detección de albúmina en orina para identificar daño renal temprano. Blood pressure (presión sanguínea) : clave para detectar hipertensión.

: clave para detectar hipertensión. Colesterol : medición de HDL, LDL y triglicéridos.

: medición de HDL, LDL y triglicéridos. Diabetes (glucosa) : evaluación de la respuesta del cuerpo al azúcar.

: evaluación de la respuesta del cuerpo al azúcar. eGFR (tasa de filtración glomerular estimada): determina la función renal.

3. Enfoque multidisciplinario

El tratamiento debe involucrar cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogos y nutricionistas para facilitar diagnósticos oportunos y reducir complicaciones.

Recomendaciones para autocuidado

El Dr. Edwin Bucheli, director médico de Boehringer Ingelheim para Perú y Ecuador, destacó la necesidad de adoptar hábitos saludables: dieta rica en fibra, monitoreo de glucosa, ejercicio regular, adecuada hidratación y reducción de sal, alcohol y tabaco. Añadió:

“El manejo integral de estas condiciones ayuda a retrasar el progreso de la enfermedad y disminuye la carga sobre los pacientes, sus familias y los sistemas de salud”.

Cifras del síndrome cardio-reno-metabólico

Se estima que más de mil millones de personas viven con condiciones asociadas al CRM, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedad renal crónica.

En el caso del Perú: