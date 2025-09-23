Tener piel sensible no significa renunciar a una rutina de cuidado. Con fórmulas hipoalergénicas, libres de alcohol y enriquecidas con activos como ceramidas y centella asiática, es posible reconfortar la piel y devolverle el equilibrio desde el primer paso.

La directora corporativa de Tratamiento y Protección Solar de Yanbal, Suzzane Piqueras, explicó que muchas veces el enrojecimiento, la picazón o la descamación son consecuencia de hábitos erróneos o del uso de productos inadecuados. Identificar y corregir estos errores es clave para recuperar la calma de la piel.

Los 5 errores más comunes en piel sensible

Elegir productos inadecuados. No revisar si han sido probados en piel sensible puede empeorar la reacción.✅ Solución: Preferir fórmulas hipoalergénicas, sin alcohol y con respaldo dermatológico. Sobreexfoliar o usar activos agresivos. El exceso daña la barrera cutánea y altera el pH.✅ Solución: Usar limpiadores suaves, sin fricción ni espuma excesiva. No hidratar diariamente. Pensar que solo la piel seca necesita hidratación debilita la barrera protectora.✅ Solución: Texturas ligeras pero efectivas, mañana y noche. Cambiar constantemente de productos. Probar tendencias sin constancia genera irritación.✅ Solución: Mantener una rutina estable con productos de alta tolerancia. Olvidar activos calmantes. Sin ingredientes adecuados, la piel sigue vulnerable.✅ Solución: Apostar por fórmulas con ceramidas y centella asiática.

Una línea especializada: Sensi Derm

Para atender estas necesidades, Yanbal lanzó Sensi Derm, una línea especializada para piel sensible con dos básicos infalibles: Leche Limpiadora e Hidratante Ligera. Sus fórmulas hipoalergénicas, libres de alcohol y clínicamente probadas en pieles sensibles, prometen marcar un antes y un después en el cuidado diario.

Con este lanzamiento, la compañía reafirma su compromiso con el cuidado consciente, ofreciendo soluciones accesibles y respaldadas por ciencia clínica.

Más información en el catálogo digital de Yanbal

