En el marco del Día de la Cancerología Peruana, que se conmemora cada 16 de abril, especialistas en salud hacen un llamado a priorizar la prevención y detección temprana del cáncer, una enfermedad que continúa siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida, mientras que aproximadamente 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres fallecen a causa de esta enfermedad.

Más del 50% de casos se detecta en etapas avanzadas

Uno de los factores más críticos que influye en el pronóstico del cáncer es la detección tardía. De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), más de la mitad de los casos se identifican en estadios avanzados, lo que limita las opciones terapéuticas y reduce las probabilidades de recuperación.

A esta situación se suma la baja cobertura de exámenes preventivos. Según el Ministerio de Salud (MINSA), solo el 1% de mujeres entre 50 y 69 años accedió a una mamografía en 2025, cifra que evidencia brechas importantes en el acceso a diagnósticos oportunos.

Señales tempranas que no deben ignorarse

Muchos tipos de cáncer pueden avanzar en sus etapas iniciales sin dolor ni síntomas evidentes, lo que retrasa la consulta médica.

Especialistas de Oncosalud señalan que prestar atención a cambios persistentes en el organismo puede ser clave para un diagnóstico temprano.

Entre las señales que requieren evaluación médica destacan:

Alteraciones digestivas persistentes , como diarrea o estreñimiento prolongado.

, como diarrea o estreñimiento prolongado. Presencia de sangre en las heces , relacionada con cáncer colorrectal.

, relacionada con cáncer colorrectal. Reflujo gástrico constante , que puede asociarse a afecciones en el esófago.

, que puede asociarse a afecciones en el esófago. Cambios en lunares , posibles señales de melanoma.

, posibles señales de melanoma. Sangrado vaginal fuera de lo habitual, vinculado a posibles lesiones en cuello uterino o endometrio.

La doctora Denisse Brettel Morales, especialista en Tratamiento Ambulatorio y Medicina Integrativa de Oncosalud, señaló que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva frente a esta enfermedad.

“Hoy sabemos que la prevención es la herramienta más efectiva: realizar controles médicos periódicos, mantener hábitos saludables y evitar la automedicación ante molestias persistentes permite identificar cualquier anomalía a tiempo”, indicó.

Chequeos y prevención pueden mejorar el pronóstico

Los especialistas coinciden en que el diagnóstico temprano permite que varios tipos de cáncer tengan altas probabilidades de tratamiento exitoso.

Entre los tipos más frecuentes, como el cáncer de mama, cuello uterino y colon, las probabilidades de curación aumentan significativamente cuando se detectan de manera oportuna.

Asimismo, destacan que el acceso a tecnología médica, tratamientos personalizados y seguimiento especializado contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes diagnosticados.