A nivel global, más de 13 millones de bebés nacen prematuros cada año, lo que representa más del 10% de los nacimientos vivos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La fecha se recuerda cada 17 de noviembre, durante el Día Mundial de la Prematuridad, con el objetivo de visibilizar esta condición y reforzar las capacidades de los sistemas de salud.

En el Perú, cifras del Ministerio de Salud (MINSA) indican que aproximadamente el 7,5% de los nacimientos son prematuros. Además, se estima que el 68% de las muertes en el periodo neonatal están asociadas a la prematuridad, lo que la convierte en una de las principales causas de mortalidad en recién nacidos.

Importancia de la detección y el manejo oportuno

“La prevención y el manejo oportuno del embarazo de riesgo son fundamentales para reducir la incidencia de nacimientos prematuros”, afirmó la Dra. Faye Aguilar, especialista en neonatología de AUNA Clínica Delgado.

La médica subraya que la preparación del entorno hospitalario también es determinante: “Contar con centros de alta especialidad que garanticen atención integral desde el minuto cero puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, o entre una supervivencia con complicaciones y un desarrollo saludable”.

¿Por qué ocurre la prematuridad?

El nacimiento prematuro —antes de las 38 semanas de gestación— puede deberse a diversas causas. Los especialistas destacan:

Embarazo múltiple (gemelos o trillizos).

(gemelos o trillizos). Infecciones durante el embarazo .

. Complicaciones maternas , como hipertensión, diabetes o preeclampsia.

, como hipertensión, diabetes o preeclampsia. Antecedente de parto prematuro .

. Factores socioeconómicos y de estilo de vida, como estrés, desnutrición o acceso limitado a servicios de salud.

En muchos casos, la causa exacta no llega a identificarse.

Estrategias para prevenir, detectar y atender

Control prenatal riguroso: Iniciar la atención médica desde las primeras semanas del embarazo permite identificar riesgos, tratar infecciones y controlar enfermedades crónicas. Vigilancia especializada en embarazos de alto riesgo: Incluye ecografías frecuentes, pruebas de laboratorio, evaluación cervical y medidas médicas para intentar retrasar el parto. Preparación para un parto prematuro: Cuando el nacimiento anticipado es inevitable, es clave contar con equipos neonatales entrenados, UCIN equipadas, incubadoras, respiradores y soporte nutricional especializado. Intervenciones postnatales tempranas: Técnicas como el método madre canguro, lactancia precoz y control de infecciones ayudan a reducir complicaciones y mejorar la recuperación del bebé.

Atención especializada desde el nacimiento

La Clínica Delgado, parte de la red AUNA, cuenta con una unidad especial para atender partos de emergencia y recién nacidos prematuros.

“Es fundamental contar con profesionales altamente capacitados y servicios organizados para brindar una respuesta inmediata y especializada. AUNA ofrece unidades de alta complejidad neonatal que aseguran atención oportuna sin necesidad de desplazamientos”, explicó la Dra. Aguilar.

En un escenario donde uno de cada diez bebés nace antes de tiempo, la disponibilidad de equipos médicos preparados y personal entrenado puede ser determinante para un inicio de vida seguro.

Datos clave

Más de 13 millones de bebés prematuros al año en el mundo (OMS).

de bebés prematuros al año en el mundo (OMS). En Perú, el 7,5% de nacimientos son prematuros (MINSA).

de nacimientos son prematuros (MINSA). El 68% de las muertes neonatales se asocia a prematuridad.

de las muertes neonatales se asocia a prematuridad. El parto prematuro ocurre antes de las 38 semanas de gestación.

de gestación. Factores: embarazos múltiples, infecciones, hipertensión, diabetes, preeclampsia, estrés y carencias socioeconómicas.

Medidas clave: control prenatal, vigilancia especializada, UCIN equipadas y método madre canguro.

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué es un nacimiento prematuro?

Es aquel que ocurre antes de las 38 semanas de gestación.

2. ¿Cuáles son las principales causas?

Embarazo múltiple, infecciones, enfermedades maternas y factores socioeconómicos, entre otros.

3. ¿Qué riesgos enfrenta un bebé prematuro?

Mayor probabilidad de complicaciones respiratorias, infecciones, problemas de desarrollo y riesgo de mortalidad neonatal.

4. ¿Cómo se puede prevenir la prematuridad?

Con control prenatal temprano, vigilancia médica constante y manejo adecuado del embarazo de riesgo.

5. ¿Qué cuidados necesitan los bebés prematuros?

Atención en UCIN, monitoreo continuo, lactancia materna precoz y método madre canguro.