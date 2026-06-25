Un estudio publicado en la revista científica The Lancet concluyó que ninguna mujer de entre 20 y 24 años murió por cáncer de cuello uterino en Inglaterra entre 2020 y 2024, tras la implementación del programa nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

La investigación, desarrollada por Cancer Research UK y la Universidad Queen Mary de Londres, aporta nueva evidencia sobre el impacto de la inmunización, al señalar que el programa habría evitado al menos 200 muertes desde su implementación.

Primer registro de cero muertes en mujeres jóvenes vacunadas

Según el estudio, sin el programa de vacunación se habría estimado la muerte de aproximadamente 23 mujeres jóvenes durante ese quinquenio.

La vacunación contra el VPH comenzó en Inglaterra en 2008 para niñas y se amplió a los niños en 2019, alcanzando coberturas cercanas al 90 %, de acuerdo con los investigadores.

Michelle Mitchell, directora general de Cancer Research UK, señaló que los resultados representan un hito para la salud pública.

“Sabemos que la vacuna contra el VPH es extremadamente eficaz y, por primera vez, estos resultados demuestran que salva vidas”, afirmó.

Situación del cáncer de cuello uterino en el Perú

En el Perú, el cáncer de cuello uterino continúa siendo el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres y una de las principales causas de muerte por cáncer en la población femenina.

La vacuna contra el VPH forma parte del esquema nacional de inmunización desde 2011. Sin embargo, especialistas advierten que su implementación ha enfrentado desafíos relacionados con la cobertura y el acceso, especialmente en determinados grupos de edad.

Damary Milla, gerente general de la Liga Contra el Cáncer, sostuvo que los resultados observados en Inglaterra muestran el potencial de una estrategia de vacunación sostenida.

“Lo que acaba de demostrarse en Inglaterra no es una promesa, es una realidad que el Perú puede alcanzar, pero solo si actuamos con la misma decisión”, manifestó.

Propuesta para ampliar la vacunación hasta los 26 años

La congresista Lady Camones informó que impulsa una iniciativa legislativa para ampliar la vacunación gratuita contra el VPH hasta los 26 años.

Según explicó, el objetivo es incluir a jóvenes que no fueron alcanzados por el programa nacional cuando este comenzó a implementarse.

“Hay jóvenes que nunca fueron vacunados porque cuando el programa empezó ya habían superado la edad establecida. La propuesta busca cerrar esa brecha”, indicó.

La importancia de mantener las coberturas de vacunación

El estudio también advierte que la disminución de las coberturas de vacunación registrada durante la pandemia de COVID-19 podría afectar los avances alcanzados en la prevención del cáncer de cuello uterino.

Los investigadores subrayan que mantener altas tasas de inmunización resulta fundamental para consolidar la reducción de casos y muertes asociadas al Virus del Papiloma Humano.