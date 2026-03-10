Con el inicio del año escolar, especialistas advierten sobre el aumento de infecciones respiratorias entre niños y adolescentes debido al contacto cercano en aulas, patios y transporte escolar.

Según expertos en salud, las infecciones respiratorias agudas continúan siendo una de las principales causas de consultas médicas en menores de edad en el país.

“Los ambientes escolares favorecen la transmisión de virus respiratorios debido al contacto cercano entre los niños. La vigilancia de síntomas y las medidas preventivas son claves para evitar complicaciones”, explicó Paloma Pacheco.

Los virus respiratorios más comunes en colegios

Especialistas de la organización Una Vida por Dakota identifican cinco virus respiratorios que circulan con mayor frecuencia en los centros educativos.

Rinovirus

El Rinovirus es el principal responsable del resfrío común. Sus síntomas incluyen congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y malestar general.

Influenza

La Influenza, conocida como gripe, puede provocar fiebre alta, dolores musculares, tos y fatiga. Su transmisión es rápida en entornos escolares.

Virus Respiratorio Sincitial

El Virus Respiratorio Sincitial es una de las principales causas de infecciones respiratorias en niños pequeños y puede provocar bronquiolitis o neumonía en bebés.

Adenovirus

Los Adenovirus pueden causar infecciones respiratorias, conjuntivitis y problemas digestivos.

Virus Parainfluenza

El Virus Parainfluenza puede generar infecciones respiratorias superiores e inferiores y provocar laringitis o dificultad respiratoria en algunos casos.

Medidas para prevenir contagios en colegios

Los especialistas recomiendan reforzar hábitos de prevención para reducir la propagación de virus respiratorios durante el año escolar.

Entre las principales medidas destacan:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón

Ventilación adecuada de las aulas

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar

No enviar a los niños al colegio si presentan síntomas respiratorios

Mantener al día las vacunas recomendadas

Estas acciones ayudan a reducir la transmisión de virus en la comunidad educativa.

Acciones del Estado para reducir infecciones respiratorias

En el Perú, el sistema de salud impulsa la vacunación anual contra la influenza, incluida en el esquema nacional de inmunización.

Además, el Instituto Nacional de Salud ha recomendado implementar estrategias para prevenir el Virus Respiratorio Sincitial, como vacunas maternas y anticuerpos monoclonales para lactantes.

Según especialistas, estas medidas permitirían reducir el riesgo de infecciones respiratorias graves en bebés y niños pequeños.