Más de 4,000 casos confirmados de Virus Sincitial Respiratorio (VSR) en el Perú evidencian la urgencia de implementar la inmunización de todos los lactantes como una estrategia prioritaria de salud pública. Según cifras acumuladas del Ministerio de Salud (Minsa), el país registra más de 1,9 millones de episodios de infecciones respiratorias agudas (IRA) en niños menores de cinco años, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil.

A este escenario se suma la alerta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la circulación simultánea e intensa de la influenza estacional y el VSR, un virus que afecta principalmente a los niños menores de un año, el grupo más vulnerable frente a complicaciones respiratorias graves.

El Virus Sincitial Respiratorio es una de las principales causas de infecciones agudas de las vías respiratorias bajas en la infancia. De acuerdo con el último reporte del Minsa, durante 2025 se reportaron más de cuatro mil casos, concentrados especialmente en menores de un año. Sin una atención oportuna, estos pacientes pueden desarrollar bronquiolitis o neumonía, lo que puede derivar en hospitalizaciones e incluso en la necesidad de cuidados intensivos.

Riesgo de aumento de casos en 2026

La pediatra neonatóloga Dra. Nancy Olivares advirtió que se proyecta un incremento de casos de VSR entre los meses de abril y septiembre, periodo que coincide con la mayor circulación de virus respiratorios en el país.

“El VSR suele iniciar con síntomas similares a un resfriado común, como congestión nasal y tos, pero en los lactantes puede progresar rápidamente hacia los bronquios y pulmones, causando inflamación y dificultad respiratoria”, explicó la especialista.

Olivares señaló que durante la temporada de incremento de casos en 2025, que se extendió entre abril y septiembre, la incidencia duplicó las cifras registradas en 2024. Para 2026, se prevé un escenario similar o incluso más grave, como ya ocurre en países que atraviesan la temporada invernal.

Estrategias de prevención urgentes

Frente a este panorama, la especialista destacó la importancia de implementar estrategias de prevención antes del inicio de la temporada de mayor riesgo, entre ellas la vacunación de gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo, así como la inmunización con anticuerpos monoclonales en lactantes de hasta un año, especialmente en aquellos cuyas madres no hayan sido vacunadas.

“La vacuna materna puede proteger al recién nacido durante sus primeros seis meses de vida. Sin embargo, es clave inmunizar con anticuerpos monoclonales a los bebés menores de doce meses, a los prematuros nacidos antes de las 32 semanas y a los hijos de madres no vacunadas”, precisó Olivares.

La experta resaltó que el Perú ya cuenta con la autorización sanitaria para el uso de estas estrategias, lo que representa una oportunidad para reducir significativamente los casos graves de la enfermedad.

Evidencia internacional y recomendaciones

La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE) recomienda la inmunización contra el VSR durante el primer año de vida para disminuir infecciones y hospitalizaciones, y sugiere extenderla hasta los dos años en niños con factores de riesgo.

Según Olivares, la eficacia de los anticuerpos monoclonales está respaldada por sólida evidencia científica y experiencias exitosas en la región. “En países como Chile, se ha logrado una reducción de entre 80% y 85% en hospitalizaciones y uso de cuidados intensivos, además de registrar cero mortalidad en comparación con años anteriores”, indicó.

Para la especialista, el impacto va más allá de las cifras. “Cada bebé protegido significa evitar el sufrimiento de una familia y garantizar un inicio de vida más saludable. Contamos con la evidencia y la tecnología disponible. Estamos a tiempo de actuar”, subrayó.

¿Cómo reconocer el VSR en menores?

El VSR puede comenzar con síntomas leves como congestión nasal, tos y fiebre. No obstante, en lactantes puede evolucionar hacia cuadros más graves, con señales de alarma como dificultad para respirar, respiración acelerada, silbidos en el pecho, fiebre persistente y rechazo del alimento.

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, los especialistas recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud para recibir diagnóstico y tratamiento oportuno. La inmunización y la atención temprana pueden prevenir complicaciones graves y evitar hospitalizaciones.