El Ministerio de Salud (Minsa) estima que alrededor de 100 mil personas viven con VIH en el país. Solo en 2024 se registraron más de 8 mil nuevos casos, reflejando la necesidad de fortalecer la prevención, la detección temprana y la continuidad del tratamiento.

Los diagnósticos tardíos han aumentado en los últimos años, detectándose el virus cuando ya ha ocasionado daños significativos al sistema inmunológico, lo que complica la respuesta del organismo y retrasa la recuperación.

Avances médicos y alternativas complementarias

El Dr. Hugo Palafox, experto en metabolismo celular y vicepresidente de Ciencia en Immunotec, explicó que los avances científicos permiten que el VIH sea actualmente una condición tratable. Sin embargo, advirtió que factores como la desinformación, el estigma, el estrés oxidativo y la falta de acceso al tratamiento oportuno pueden afectar el sistema inmunológico.

Entre las estrategias complementarias que, según el especialista, pueden contribuir al bienestar destacan:

Incrementar los niveles de glutatión

El glutatión es un antioxidante natural relacionado con la protección celular y la función inmune. Palafox señaló que investigaciones recientes indican que, en personas con VIH o sida, el uso de precursores de glutatión podría favorecer la recuperación muscular y la capacidad antioxidante. Aclaró que estos hallazgos no reemplazan el tratamiento antirretroviral, que sigue siendo esencial.

“Con la evolución de nuevos tratamientos es posible generar una mejor calidad de vida. Estos datos no sustituyen el tratamiento antirretroviral, pero ofrecen herramientas adicionales para cuidar el sistema inmune”, señaló.

Atención médica continua

Los especialistas recomiendan mantener consultas regulares, adherirse estrictamente al tratamiento antirretroviral, monitorear el estado inmunológico y mantener actualizado el esquema de vacunas, además del cuidado dental.

Salud mental y apoyo emocional

El diagnóstico puede generar un impacto significativo. Contar con apoyo profesional y una red social sólida contribuye a reducir el estigma y fortalecen la adherencia terapéutica.

Control del estrés

El estrés sostenido puede debilitar las defensas. Por ello se aconseja incorporar técnicas de relajación, respiración o actividades recreativas que favorezcan el bienestar integral.

Un enfoque humano y basado en evidencia

El Dr. Palafox destacó que la ciencia confirma que una persona con VIH puede llevar una vida plena y saludable si cuenta con tratamiento continuo y hábitos de vida adecuados.

“La prevención, la ciencia y la información salvan vidas y crean entornos más sanos para convivir con diagnósticos en constante evolución”, finalizó.