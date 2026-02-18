La nueva pirámide nutricional recomendada en Estados Unidos propone un giro en el enfoque tradicional: menos productos ultraprocesados y más alimentos en su estado natural.

El concepto central es claro: priorizar la “comida real”, rica en nutrientes y mínimamente procesada, con mayor protagonismo de proteínas, verduras, frutas y granos integrales.

“La nueva pirámide pone en palabras algo que desde la nutrición venimos trabajando hace años: volver a los alimentos lo más cerca posible de su estado natural”, explica Yanina Sirio, licenciada en Nutrición (MP 3007-MN 7514) y ejecutiva máster de Essen.

¿Qué es la “comida real”?

Según la especialista, se refiere a alimentos como frutas, verduras, legumbres, granos integrales, carnes, huevos, lácteos y frutos secos.

En la práctica, significa elegir productos con pocos ingredientes y reducir el consumo habitual de ultraprocesados, que suelen contener exceso de azúcares, sodio, grasas de baja calidad y aditivos.

En esta reorganización, frutas, verduras y proteínas vuelven al centro del plato, mientras se recomienda disminuir azúcares agregados y productos industriales.

5 claves para aplicar la nueva pirámide sin complicarse

Armar el plato con lógica: La mitad del plato debería estar compuesta por verduras y frutas; la otra mitad, dividida entre proteínas y cereales integrales o tubérculos. Elegir ingredientes simples y locales: Priorizar frutas y verduras de estación, carnes, huevos, lácteos y legumbres accesibles, respetando la cultura alimentaria. Cuidar las formas de cocción: Optar por plancha, vapor, salteados rápidos u horno para preservar nutrientes y reducir el uso de grasas y sal. Planificar para evitar ultraprocesados: Organizar compras y preparar ingredientes base reduce la dependencia del delivery y de productos industriales. Recuperar la cocina casera: Cocinar en casa no implica recetas complejas, sino tener mayor control sobre lo que se consume y generar hábitos sostenibles.

Practicidad y cocina consciente

Desde Essen señalan que facilitar la experiencia de cocinar es clave para sostener este cambio de hábitos.

“Queremos que las personas vuelvan a disfrutar de la cocina. Nuestros productos permiten diferentes tipos de cocción en una sola pieza, optimizando tiempo y energía”, indicó Mauro Labusta, gerente de Marketing de la empresa.

El mensaje central de esta nueva pirámide no es comer menos, sino comer mejor: priorizar alimentos frescos, reducir ultraprocesados y recuperar el valor de la cocina casera como espacio de encuentro.