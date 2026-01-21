El verano no solo trae vacaciones y mayor vida social: también incrementa el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual como el Virus del Papiloma Humano (VPH). De acuerdo con especialistas, hasta el 90% de las infecciones por VPH no presenta síntomas, lo que facilita su transmisión sin que las personas lo sepan.

Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de personas sexualmente activas contraerá el VPH en algún momento de su vida.

“El VPH es un virus silencioso. La mayoría lo contrae y no presenta molestias visibles, por eso muchas personas continúan transmitiéndolo sin ser conscientes”, explica el Antonio Grandez, urólogo de Insalud.

¿Por qué el verano aumenta el riesgo de VPH?

Durante los meses de verano se combinan varios factores que elevan la probabilidad de contagio: mayor número de encuentros sexuales ocasionales, menor uso de preservativo, reducción de la percepción de riesgo y más contacto piel con piel, principal vía de transmisión del virus.

A diferencia de otras infecciones, el VPH no requiere penetración para transmitirse; basta el contacto íntimo entre piel o mucosas.

“Muchas personas asocian el riesgo solo a la penetración y creen que, si no hay síntomas, no hay problema. Esa falsa sensación de seguridad favorece que el virus siga expandiéndose”, advierte el especialista.

Riesgos para hombres y mujeres

El VPH puede afectar tanto a hombres como a mujeres. En algunos casos, puede provocar verrugas genitales o generar lesiones que, con el tiempo, pueden evolucionar a cáncer si no se detectan ni controlan oportunamente.

La OMS identifica al VPH como la principal causa del cáncer de cuello uterino y un factor asociado a otros tipos de cáncer, como el anal y el de pene.

Cómo cortar la cadena de contagio

El Dr. Grandez recalca que la prevención es la herramienta más efectiva para reducir el impacto del VPH, especialmente en verano. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Uso constante de preservativo (reduce el riesgo, aunque no lo elimina al 100%).

(reduce el riesgo, aunque no lo elimina al 100%). Vacunación contra el VPH , indicada tanto para mujeres como para hombres.

, indicada tanto para mujeres como para hombres. No asumir que la ausencia de síntomas equivale a ausencia de infección.

equivale a ausencia de infección. Controles médicos periódicos, incluso sin molestias visibles.

“El chequeo médico permite detectar lesiones tempranas o evaluar la presencia del virus antes de que genere complicaciones. La prevención y el diagnóstico oportuno marcan la diferencia”, enfatiza el urólogo.

Campañas de detección y tratamiento

Como parte de sus acciones preventivas, Insalud desarrolla la campaña “El Verrugatón”, orientada a la detección y tratamiento oportuno del VPH, con descuentos especiales en la cauterización de verrugas. Más información en www.insalud.pe.

“El verano es un buen momento para disfrutar, pero también para tomar decisiones responsables. Cuidar la salud sexual es parte del bienestar integral”, concluye el especialista.