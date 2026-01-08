En el marco del CES, Acer anunció la renovación de su línea de portátiles de gama media con las nuevas Aspire 14 AI y Aspire 16 AI, equipos que integran los procesadores Intel Core Ultra Serie 3 y están diseñados como PC Copilot+, con funciones de inteligencia artificial ejecutadas directamente en el dispositivo.
La propuesta apunta a usuarios que buscan un equilibrio entre rendimiento, portabilidad y precio, como estudiantes, trabajadores híbridos y usuarios domésticos.
Procesadores Intel Core Ultra Serie 3 y gráficos integrados
Ambos modelos -Acer Aspire 14 AI (A14-I71M/T) y Acer Aspire 16 AI (A16-I71M/T)- pueden configurarse hasta con Intel Core Ultra 9 386H, que combina núcleos de rendimiento y eficiencia junto con gráficos Intel integrados, orientados a mejorar tareas de productividad, consumo multimedia y creación ligera de contenido.
Las configuraciones admiten hasta 32 GB de memoria RAM y 2 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4, lo que permite un desempeño fluido en multitarea y aplicaciones cotidianas.
Pantallas OLED opcionales y formato 16:10
Las nuevas Aspire AI incorporan pantallas WUXGA (1920 × 1200) con relación de aspecto 16:10 y frecuencias de actualización de hasta 120 Hz. Acer ofrece versiones táctiles y no táctiles, así como paneles OLED opcionales, pensados para usuarios que priorizan calidad de imagen.
Los tamaños disponibles son:
- 14 pulgadas (Aspire 14 AI)
- 16 pulgadas (Aspire 16 AI)
Diseño funcional y bisagra de 180 grados
En cuanto al diseño, Acer apuesta por un chasis delgado y liviano, con touchpads amplios y una bisagra de 180 grados que permite colocar el equipo completamente plano, facilitando el uso colaborativo o presentaciones informales.
El enfoque combina portabilidad y resistencia, sin apuntar a un diseño ultradelgado extremo, sino a un uso prolongado en entornos educativos y laborales.
Funciones de IA integradas y experiencia Copilot+
Las Aspire AI integran herramientas propias de Acer orientadas a la optimización del sistema y la comunicación:
- Acer Intelligent Space: centro de gestión de funciones de IA
- AcerSense: monitoreo y optimización del sistema
- Acer PurifiedView™ y PurifiedVoice™: mejora de imagen y reducción de ruido en videollamadas
- Acer My Key: accesos directos personalizables a funciones Copilot+
Estas capacidades se complementan con herramientas de Copilot+, como subtítulos en vivo con traducción en tiempo real, ejecutadas localmente.
Conectividad y cámaras
Los equipos incluyen cámara IR FHD 1080p, triple micrófono, y un conjunto completo de puertos:
- Thunderbolt™ 4
- USB Tipo-A
- HDMI 2.1
- Jack de audio
Además, ofrecen conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.
Disponibilidad por regiones
- Aspire 14 AI: Norteamérica: tercer trimestre de 2026. EMEA y Australia: segundo trimestre de 2026
- Aspire 16 AI: Norteamérica y EMEA: segundo trimestre de 2026
Los precios y configuraciones finales variarán según el mercado. Más información en el sitio oficial de Acer.