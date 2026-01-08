En el marco del CES, Acer anunció la renovación de su línea de portátiles de gama media con las nuevas Aspire 14 AI y Aspire 16 AI, equipos que integran los procesadores Intel Core Ultra Serie 3 y están diseñados como PC Copilot+, con funciones de inteligencia artificial ejecutadas directamente en el dispositivo.

La propuesta apunta a usuarios que buscan un equilibrio entre rendimiento, portabilidad y precio, como estudiantes, trabajadores híbridos y usuarios domésticos.

Procesadores Intel Core Ultra Serie 3 y gráficos integrados

Ambos modelos -Acer Aspire 14 AI (A14-I71M/T) y Acer Aspire 16 AI (A16-I71M/T)- pueden configurarse hasta con Intel Core Ultra 9 386H, que combina núcleos de rendimiento y eficiencia junto con gráficos Intel integrados, orientados a mejorar tareas de productividad, consumo multimedia y creación ligera de contenido.

Las configuraciones admiten hasta 32 GB de memoria RAM y 2 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4, lo que permite un desempeño fluido en multitarea y aplicaciones cotidianas.

Pantallas OLED opcionales y formato 16:10

Las nuevas Aspire AI incorporan pantallas WUXGA (1920 × 1200) con relación de aspecto 16:10 y frecuencias de actualización de hasta 120 Hz. Acer ofrece versiones táctiles y no táctiles, así como paneles OLED opcionales, pensados para usuarios que priorizan calidad de imagen.

Los tamaños disponibles son:

14 pulgadas (Aspire 14 AI)

(Aspire 14 AI) 16 pulgadas (Aspire 16 AI)

Diseño funcional y bisagra de 180 grados

En cuanto al diseño, Acer apuesta por un chasis delgado y liviano, con touchpads amplios y una bisagra de 180 grados que permite colocar el equipo completamente plano, facilitando el uso colaborativo o presentaciones informales.

El enfoque combina portabilidad y resistencia, sin apuntar a un diseño ultradelgado extremo, sino a un uso prolongado en entornos educativos y laborales.

Funciones de IA integradas y experiencia Copilot+

Las Aspire AI integran herramientas propias de Acer orientadas a la optimización del sistema y la comunicación:

Acer Intelligent Space: centro de gestión de funciones de IA

centro de gestión de funciones de IA AcerSense: monitoreo y optimización del sistema

monitoreo y optimización del sistema Acer PurifiedView™ y PurifiedVoice™: mejora de imagen y reducción de ruido en videollamadas

mejora de imagen y reducción de ruido en videollamadas Acer My Key: accesos directos personalizables a funciones Copilot+

Estas capacidades se complementan con herramientas de Copilot+, como subtítulos en vivo con traducción en tiempo real, ejecutadas localmente.

Conectividad y cámaras

Los equipos incluyen cámara IR FHD 1080p, triple micrófono, y un conjunto completo de puertos:

Thunderbolt™ 4

USB Tipo-A

HDMI 2.1

Jack de audio

Además, ofrecen conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.

Disponibilidad por regiones

Aspire 14 AI: Norteamérica: tercer trimestre de 2026. EMEA y Australia: segundo trimestre de 2026

Norteamérica: tercer trimestre de 2026. EMEA y Australia: segundo trimestre de 2026 Aspire 16 AI: Norteamérica y EMEA: segundo trimestre de 2026

Los precios y configuraciones finales variarán según el mercado. Más información en el sitio oficial de Acer.