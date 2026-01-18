Con motivo del 491° aniversario de Lima, OPPO presentó una iniciativa de restauración digital que devuelve vida a fotografías antiguas de dos escenarios históricos clave de la capital: la Plaza Mayor de Lima y la avenida José Pardo.

La restauración se realizó mediante el OPPO Reno14 F, utilizando herramientas de inteligencia artificial que recuperan nitidez, contraste y detalles perdidos por el paso del tiempo.

IA aplicada a la restauración fotográfica

A través del Editor AI, el dispositivo permitió optimizar imágenes históricas con el Potenciador de Nitidez AI, una función que mejora la calidad visual y ofrece resultados precisos. Las fotografías restauradas se transforman así en piezas accesibles para el público actual, manteniendo su valor histórico.

Esta aplicación tecnológica pone en evidencia cómo la IA puede cumplir un rol clave en la preservación digital y en la construcción de identidad cultural.

La urgencia de preservar el patrimonio visual

La iniciativa cobra especial relevancia considerando que, según datos de IFLA y UNESCO, solo el 20% de los materiales históricos en bibliotecas y archivos del mundo se encuentran digitalizados de forma adecuada.

Este contexto refuerza la necesidad de incorporar tecnologías que aseguren la conservación y el acceso a la memoria visual de las ciudades.

Dos escenarios, dos momentos de la historia limeña

La Plaza Mayor de Lima representa el origen colonial de la capital. Fundada en 1535, ha sido escenario de hechos determinantes como la proclamación de la Independencia en 1821, y está rodeada por edificios emblemáticos como el Palacio de Gobierno, la Catedral y el Palacio Municipal.

En contraste, la avenida José Pardo, ubicada en el distrito de Miraflores, simboliza la Lima moderna y su expansión urbana. Concebida como una arteria clave, hoy concentra actividad comercial, cultural y espacios de encuentro ciudadano.

Tecnología, memoria e identidad

En un aniversario significativo para la capital, OPPO apuesta por unir innovación tecnológica y memoria colectiva, facilitando que nuevas generaciones accedan a la historia visual de Lima con una claridad renovada.

Para más información sobre el dispositivo utilizado en esta restauración, la marca invita a visitar su tienda oficial.