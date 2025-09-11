Apple sorprendió este martes con la presentación de un “nuevo miembro” de su familia de smartphones: el iPhone 17 Air, un dispositivo ultradelgado que combina potencia y ligereza. Con un precio de salida de 999 dólares, el modelo se suma a la nueva línea de iPhone 17, que también incluye los iPhone 17 Pro y Pro Max, rediseñados y con baterías más grandes que cualquier iPhone lanzado hasta ahora, desde 1.099 dólares.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó los equipos en el evento “Awe drops”, destacando que los modelos Pro mantienen el mismo precio que el iPhone 16 Pro de 256 GB, pese a los aranceles del 20 % a las importaciones desde China. Sin embargo, este año la compañía eliminó la opción de un modelo Pro más económico, lo que encarece la gama de entrada.

El iPhone 17 Air llega con 5,6 mm de grosor, pantalla de 6,5 pulgadas, procesador A19 Pro, batería de larga duración y un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles. Su diseño minimalista busca convertirse en referente de elegancia y rendimiento.

Los iPhone 17 Pro y Pro Max también acapararon miradas con el rediseño de la barra de cámaras traseras, ahora extendida a lo ancho del teléfono al estilo de los Pixel de Google. Cada uno incorpora tres sensores de 48 megapíxeles para mejorar la captura en cualquier condición.

Una de las novedades transversales de toda la línea iPhone 17 es la cámara frontal inteligente, capaz de ajustar automáticamente el encuadre gracias a la IA, eliminando la necesidad de girar el teléfono. Esto permite selfies en formato 4:3, 16:9 o cuadrado de manera automática.

Apple también renovó sus auriculares con el lanzamiento de los AirPods Pro 3 (249 dólares), cuya innovación principal es la traducción en vivo entre idiomas. Con esta función, los usuarios podrán mantener conversaciones fluidas con personas que hablen diferentes lenguas, ya sea mediante los auriculares o a través de una app de transcripción en el iPhone.

“Hoy volvemos a superarnos con una línea de iPhone que no se parece a nada que hayamos creado”, enfatizó Cook, asegurando que la compañía refuerza su apuesta por la IA, el diseño ultrafino y la experiencia inmersiva.