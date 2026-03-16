La empresa tecnológica Apple presentó este lunes los AirPods Max 2, una nueva versión de sus auriculares premium que incorpora el chip H2, mejoras en la cancelación activa de ruido y nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Según informó la compañía en un comunicado difundido desde Nueva York, los auriculares estarán disponibles para reserva desde el 25 de marzo con un precio de 549 dólares, y llegarán a las tiendas a inicios de abril.

Traducción en tiempo real y mejoras en audio

Los AirPods Max 2 integran una función de “Traducción en Vivo”, que permite a los usuarios comunicarse en diferentes idiomas en tiempo real mediante el dispositivo.

Esta herramienta forma parte de las nuevas capacidades de inteligencia artificial que Apple viene incorporando en varios de sus dispositivos.

Además, los auriculares incluyen el chip H2, que permite mejorar el rendimiento de la cancelación activa de ruido.

De acuerdo con la compañía, esta tecnología es 1,5 veces más eficaz que la de los AirPods Max originales, lanzados en 2020.

Modo transparencia más natural

Apple también informó que el modo de transparencia, que permite escuchar sonidos del entorno mientras se utilizan los auriculares, ofrece ahora una experiencia más natural.

Esta función resulta útil para situaciones en las que el usuario necesita mantenerse atento al ambiente, como al caminar por la calle o conversar con otras personas.

Control remoto para cámara

Otra de las novedades es la incorporación de un control remoto para la cámara.

Los usuarios podrán presionar la corona digital de los auriculares para tomar una fotografía o iniciar una grabación en un iPhone o iPad conectado.

Colores y disponibilidad

Los nuevos auriculares estarán disponibles en cinco colores:

Medianoche

Blanco estrella

Naranja

Morado

Azul

Los AirPods Max 2 forman parte de la estrategia de Apple para reforzar su ecosistema de dispositivos conectados y potenciar funciones basadas en inteligencia artificial.