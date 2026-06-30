En fechas de alta demanda, como feriados largos, conciertos o eventos deportivos, el uso de aplicaciones de movilidad suele incrementarse debido al mayor flujo de pasajeros. En este contexto, especialistas recomiendan que tanto usuarios como conductores adopten medidas preventivas para reforzar la seguridad durante los desplazamientos.

Según Christiam Alfonso, gerente de Seguridad para Latinoamérica de inDrive, la protección durante un viaje depende del uso de las herramientas que ofrecen las plataformas y de la participación activa de ambas partes.

“La seguridad en la movilidad por aplicación es una responsabilidad compartida, y se vuelve aún más relevante cuando la ciudad está en pleno movimiento”, señaló el especialista.

Recomendaciones para pasajeros

Antes de abordar un vehículo solicitado mediante una aplicación, se recomienda:

Verificar que la placa, el modelo del vehículo y la fotografía del conductor coincidan con la información mostrada en la aplicación.

Revisar la calificación del conductor y el número de viajes realizados.

Confirmar que se trata del vehículo asignado antes de iniciar el recorrido.

Durante el trayecto, también es aconsejable utilizar las herramientas de seguridad disponibles en la plataforma, como compartir la ubicación en tiempo real con un contacto de confianza, identificar el botón de emergencia (SOS) y, cuando esté disponible, activar la función de grabación de audio del viaje.

Consejos para conductores

Los conductores también pueden adoptar medidas para proteger su seguridad durante la prestación del servicio.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Confirmar que el pasajero corresponda a la cuenta que solicitó el viaje.

Utilizar las llamadas y el chat integrados en la aplicación para evitar compartir el número telefónico personal.

Calificar y reportar conductas que puedan representar un riesgo para activar los protocolos de revisión de la plataforma.

Uso de herramientas de seguridad

Las plataformas de movilidad incorporan diversas funciones destinadas a reforzar la seguridad durante los viajes, como el monitoreo del recorrido, botones de emergencia, sistemas de reporte y canales de soporte.

De acuerdo con los especialistas, realizar verificaciones sencillas antes y durante el viaje puede contribuir a reducir riesgos, especialmente durante jornadas de alta demanda, cuando aumenta la cantidad de servicios solicitados.