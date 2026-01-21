Con la llegada del verano, la duración de la batería se convierte en uno de los principales desafíos para los usuarios de smartphones. El calor, sumado al uso intensivo del dispositivo para entretenimiento, viajes y actividades al aire libre, puede reducir significativamente la autonomía diaria.

De acuerdo con un informe de la Universidad de California, el 85 % de las aplicaciones móviles más populares incrementan el consumo de batería debido a actualizaciones constantes, reproducción de contenido multimedia y funcionamiento en segundo plano.

Las aplicaciones que más batería consumen

Durante el verano, cuando se incrementa el consumo de contenido digital y el desplazamiento, ciertos tipos de aplicaciones destacan por su alto impacto energético:

Streaming de video: Consume alrededor del 12 % de batería por hora , debido a la reproducción continua y la alta resolución.

Consume alrededor del , debido a la reproducción continua y la alta resolución. Apps de video en general: Hasta 15 % de batería por hora , especialmente en calidad HD.

Hasta , especialmente en calidad HD. Streaming de música: Puede utilizar cerca del 12 % de batería por hora cuando se reproduce con datos móviles.

Puede utilizar cerca del cuando se reproduce con datos móviles. Aplicaciones de navegación y GPS: En trayectos largos pueden agotar hasta el 40 % de la batería en tres horas .

En trayectos largos pueden agotar . Redes sociales: El uso continuo puede consumir hasta 15 % de batería cada 30 minutos, incluso sin reproducción constante de video.

El impacto del calor en el rendimiento

Las altas temperaturas afectan directamente a las baterías de litio. El calor acelera las reacciones químicas internas, reduciendo la eficiencia para almacenar energía y provocando una descarga más rápida del dispositivo.

Por ello, el uso intensivo del celular durante el verano suele traducirse en una menor duración de la batería a lo largo del día.

Recomendaciones para optimizar la batería en verano

Ante este escenario, la marca OPPO compartió una serie de recomendaciones para mejorar el rendimiento energético de los smartphones durante la temporada de calor:

Gestionar apps de alto consumo: Limitar el tiempo en aplicaciones de video y redes sociales.

Limitar el tiempo en aplicaciones de video y redes sociales. Usar modos de ahorro de energía: El modo de ahorro inteligente de ColorOS ajusta brillo, notificaciones y procesos en segundo plano.

El modo de ahorro inteligente de ColorOS ajusta brillo, notificaciones y procesos en segundo plano. Desactivar aplicaciones innecesarias en segundo plano: Apagar GPS, notificaciones push o actualizaciones automáticas puede reducir hasta 25 % el consumo.

Apagar GPS, notificaciones push o actualizaciones automáticas puede reducir hasta el consumo. Controlar la conectividad: Evitar mantener activos datos móviles o Wi-Fi cuando no se utilizan.

Ajustar hábitos para prolongar la autonomía

“En verano, el uso de smartphones como el OPPO A6 Pro suele aumentar, especialmente con apps de contenido y procesos en segundo plano. Recomendamos aprovechar las funciones de optimización de ColorOS y ajustar los hábitos de uso para equilibrar rendimiento y batería”, señaló Manuel Morey, especialista de producto de OPPO Perú.

La compañía indicó que estas herramientas permiten mantener un uso eficiente del dispositivo incluso durante los meses más exigentes del verano.