ASUS Republic of Gamers anunció la ROG Zephyrus Duo 2026, una laptop que incorpora dos pantallas OLED de 16 pulgadas y que está orientada a usuarios que requieren multitarea intensiva, como creadores de contenido, diseñadores, desarrolladores y jugadores avanzados.

El lanzamiento se realizó en Las Vegas, en enero de 2026, y marca el retorno de la línea Zephyrus Duo con un rediseño completo en hardware y formato.

Pantallas OLED 3K para trabajo visual y entretenimiento

El equipo integra dos pantallas táctiles ROG Nebula HDR OLED con resolución 3K y tasa de refresco de 120 Hz, lo que amplía el espacio de trabajo sin necesidad de monitores externos.

Entre sus características técnicas se incluyen:

Tiempo de respuesta de 0.2 ms

Certificación VESA DisplayHDR True Black 1000

Cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3

La pantalla principal es compatible con NVIDIA G-SYNC, lo que resulta útil tanto para videojuegos como para reproducción y edición de video.

Modos de uso adaptados a distintos escenarios

Gracias a su sistema de soporte trasero y bisagra de amplio rango, la Zephyrus Duo admite cinco configuraciones de uso:

Doble pantalla: ambas pantallas visibles para multitarea

ambas pantallas visibles para multitarea Laptop tradicional: uso estándar con teclado integrado

uso estándar con teclado integrado Modo compartir: pantallas abiertas a 180° para trabajo colaborativo

pantallas abiertas a 180° para trabajo colaborativo Modo libro: orientación vertical para lectura o programación

orientación vertical para lectura o programación Modo carpa: disposición enfrentada para uso compartido

El teclado magnético desmontable permite adaptar el equipo al espacio disponible y puede utilizarse de forma inalámbrica mediante Bluetooth.

Componentes de alto rendimiento

La laptop incorpora el procesador Intel Core Ultra de última generación, con 16 núcleos y 32 hilos, diseñado para cargas de trabajo exigentes.

En el apartado gráfico, ofrece hasta una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 para laptop, con un TGP de 135 W, compatible con tecnologías como DLSS 4, trazado de rayos de cuarta generación y aceleración por inteligencia artificial.

Refrigeración y diseño funcional

Para sostener el rendimiento, ASUS integró el sistema ROG Intelligent Cooling, con cámara de vapor personalizada, ventiladores rediseñados y materiales térmicos que cubren CPU y GPU.

El equipo está construido en un chasis de aluminio mecanizado por CNC, con acabado Stellar Grey, e incorpora un sistema de iluminación Slash Lighting configurable, integrado en la tapa.

Datos clave