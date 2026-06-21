ASUS y Republic of Gamers (ROG) presentaron oficialmente en Perú las nuevas ASUS Zenbook DUO (2026) y ROG Zephyrus DUO (2026), dos equipos que apuestan por el formato de doble pantalla para ofrecer una experiencia más versátil en tareas de productividad, creación de contenido y videojuegos.

Las nuevas laptops son el resultado de ocho años de desarrollo de esta tecnología y combinan dos paneles OLED, teclados desmontables, soporte integrado y bisagras reforzadas para adaptarse a diferentes formas de uso.

Productividad y multitarea en un formato portátil

La ASUS Zenbook DUO 2026 incorpora dos pantallas ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas con resolución 3K, tasa de refresco de 144 Hz y brillo de hasta 1.000 nits. El equipo integra un procesador Intel Core Ultra X9 Serie 3, 32 GB de memoria RAM LPDDR5X y una unidad SSD de 1 TB.

La compañía destaca que la configuración de doble pantalla permite expandir el espacio de trabajo hasta 21 pulgadas sin necesidad de utilizar monitores externos, favoreciendo la multitarea y la productividad para profesionales, estudiantes y creadores de contenido.

Además, ambas pantallas son táctiles y compatibles con ASUS Pen, mientras que el teclado desmontable puede utilizarse de forma inalámbrica mediante Bluetooth.

ROG Zephyrus DUO 2026 apunta a gamers y streamers

Por su parte, la ROG Zephyrus DUO 2026 está orientada al segmento gamer y a los creadores de contenido en streaming. El equipo incorpora dos pantallas ROG Nebula HDR OLED de 16 pulgadas con resolución 3K, frecuencia de 120 Hz y brillo máximo de 1.100 nits.

Entre sus principales características destacan la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5090, el procesador Intel Core Ultra 9 386H, 64 GB de memoria RAM LPDDR5X y 2 TB de almacenamiento SSD PCIe 5.0, ampliables hasta 4 TB mediante una ranura M.2 adicional.

La laptop también incluye un sistema avanzado de refrigeración y el denominado Modo Carpa, que permite abrir la bisagra hasta 320 grados para crear una configuración en forma de “A”, pensada para juegos y presentaciones.

Cinco modos de uso para distintos escenarios

Gracias al software ScreenXpert, ambas laptops permiten alternar entre cinco modos de operación:

Modo Laptop

Ofrece una experiencia tradicional con teclado y pantalla principal.

Modo Pantalla Dual

Permite trabajar con ambas pantallas una sobre otra para ampliar el espacio visual.

Modo Libro

Diseñado para programadores y usuarios que requieren visualizar más líneas de código o documentos extensos.

Modo Compartir

Permite abrir el equipo a 180 grados para realizar presentaciones o colaborar cara a cara.

Modo Carpa

Exclusivo de la Zephyrus DUO, habilita una configuración ideal para gaming y contenido compartido.

Disponibilidad y precios en Perú

Las nuevas laptops se encuentran disponibles desde el 16 de junio en el mercado peruano.

La ASUS Zenbook DUO (2026) puede adquirirse en Falabella y en la tienda oficial de ASUS Perú por un precio de S/ 12.599.

En tanto, la ROG Zephyrus DUO (2026) está disponible en Hiraoka y en la página oficial de ASUS Perú por S/ 25.999.