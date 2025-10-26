ASUS Republic of Gamers (ROG), en alianza con Xbox, anunció el lanzamiento oficial mundial y local de las consolas portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, diseñadas desde cero para ofrecer una experiencia de juego unificada entre Windows 11 y el ecosistema Xbox.

Ambos modelos ya están disponibles en Perú y gran parte del mundo, con precios sugeridos desde S/ 2,499 para la ROG Xbox Ally y S/ 3,799 para la versión Ally X.

Colaboración entre ROG y Xbox

Desarrolladas en conjunto por los equipos de Republic of Gamers y Xbox, las nuevas consolas ofrecen una ergonomía mejorada, un rendimiento superior y una experiencia Xbox de pantalla completa.

“Queríamos llevar la experiencia al siguiente nivel, pero sabíamos que no podíamos hacerlo solos”, explicó Diego Fernández, director de Marketing y líder de Ecommerce de ASUS Latam. “Esta colaboración revolucionaria con Xbox nos permite combinar lo mejor de Windows con el espíritu de Xbox y la experiencia en gaming de ROG”, agregó.

Experiencia de software fluida

Las consolas integran una versión avanzada del software de Xbox, que unifica las bibliotecas de juegos de PC y consola en una misma interfaz.Son compatibles con Xbox Game Pass, Xbox Play Anywhere y Xbox Remote Play, lo que permite acceder a títulos instalados desde distintas plataformas y continuar las partidas desde cualquier lugar.

Diseño y comodidad inspirados en Xbox

La ergonomía de las ROG Xbox Ally fue rediseñada con base en años de retroalimentación de la comunidad gamer.La ROG Xbox Ally X añade gatillos de impulso hápticos y texturas mejoradas para sesiones prolongadas, mientras que la ROG Xbox Ally mantiene un agarre ligero y curvado, inspirado en los mandos Xbox.

Potencia y autonomía mejoradas

El modelo ROG Xbox Ally X incorpora el nuevo procesador AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, con un rendimiento hasta 30% superior a la generación anterior y doble duración de batería en títulos como Hollow Knight: Silksong.Por su parte, la ROG Xbox Ally integra el Ryzen™ Z2 A, con mejoras de hasta 20% de rendimiento en juegos como Forza Horizon 5 y Gears of War: Reloaded.

Ambas consolas admiten tecnologías como AMD FidelityFX™, Radeon Super Resolution y Fluid Motion Frames, que incrementan la fluidez de juego hasta en un 60% en FPS.

Disponibilidad y precios

Las ROG Xbox Ally y Ally X están disponibles en la página oficial de ASUS Perú y en tiendas Coolbox.

ROG Xbox Ally X: AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB RAM LPDDR5X-8000, SSD de 1 TB — S/ 3,799.00

AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB RAM LPDDR5X-8000, SSD de 1 TB — ROG Xbox Ally: AMD Ryzen Z2 A, 16 GB RAM LPDDR5X-6400, SSD de 512 GB — S/ 2,499.00

Más información: https://rog.asus.com/pe/content/rog-xbox-ally/

Datos clave

Lanzamiento global: 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 Lanzamiento en Perú: 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 Modelos: ROG Xbox Ally / ROG Xbox Ally X

ROG Xbox Ally / ROG Xbox Ally X Procesadores: AMD Ryzen™ Z2 A y Ryzen™ AI Z2 Extreme

AMD Ryzen™ Z2 A y Ryzen™ AI Z2 Extreme Batería: Hasta 80 Wh en Ally X

Hasta 80 Wh en Ally X Pantalla: 7” FHD, 120 Hz, FreeSync Premium

7” FHD, 120 Hz, FreeSync Premium Sistemas operativos: Windows 11 Home

Windows 11 Home Precio en Perú: Desde S/ 2,499

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se lanzaron las ROG Xbox Ally y Ally X en Perú?

El 21 de octubre de 2025, como parte de su lanzamiento global.

¿Qué diferencia hay entre la Ally y la Ally X?

La Ally X cuenta con un procesador más potente, mayor batería (80 Wh) y gatillos de impulso hápticos.

¿Qué sistema operativo usan?

Ambas funcionan con Windows 11 Home, compatibles con Xbox Game Pass y Xbox Remote Play.

¿Dónde se pueden comprar en Perú?

En la página oficial de ASUS y en tiendas Coolbox.

¿Qué precio tienen en Perú?

S/ 2,499 la ROG Xbox Ally y S/ 3,799 la ROG Xbox Ally X.