ASUS Republic of Gamers (ROG), en alianza con Xbox, anunció el lanzamiento oficial mundial y local de las consolas portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, diseñadas desde cero para ofrecer una experiencia de juego unificada entre Windows 11 y el ecosistema Xbox.
Ambos modelos ya están disponibles en Perú y gran parte del mundo, con precios sugeridos desde S/ 2,499 para la ROG Xbox Ally y S/ 3,799 para la versión Ally X.
Colaboración entre ROG y Xbox
Desarrolladas en conjunto por los equipos de Republic of Gamers y Xbox, las nuevas consolas ofrecen una ergonomía mejorada, un rendimiento superior y una experiencia Xbox de pantalla completa.
“Queríamos llevar la experiencia al siguiente nivel, pero sabíamos que no podíamos hacerlo solos”, explicó Diego Fernández, director de Marketing y líder de Ecommerce de ASUS Latam. “Esta colaboración revolucionaria con Xbox nos permite combinar lo mejor de Windows con el espíritu de Xbox y la experiencia en gaming de ROG”, agregó.
Experiencia de software fluida
Las consolas integran una versión avanzada del software de Xbox, que unifica las bibliotecas de juegos de PC y consola en una misma interfaz.Son compatibles con Xbox Game Pass, Xbox Play Anywhere y Xbox Remote Play, lo que permite acceder a títulos instalados desde distintas plataformas y continuar las partidas desde cualquier lugar.
Diseño y comodidad inspirados en Xbox
La ergonomía de las ROG Xbox Ally fue rediseñada con base en años de retroalimentación de la comunidad gamer.La ROG Xbox Ally X añade gatillos de impulso hápticos y texturas mejoradas para sesiones prolongadas, mientras que la ROG Xbox Ally mantiene un agarre ligero y curvado, inspirado en los mandos Xbox.
Potencia y autonomía mejoradas
El modelo ROG Xbox Ally X incorpora el nuevo procesador AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, con un rendimiento hasta 30% superior a la generación anterior y doble duración de batería en títulos como Hollow Knight: Silksong.Por su parte, la ROG Xbox Ally integra el Ryzen™ Z2 A, con mejoras de hasta 20% de rendimiento en juegos como Forza Horizon 5 y Gears of War: Reloaded.
Ambas consolas admiten tecnologías como AMD FidelityFX™, Radeon Super Resolution y Fluid Motion Frames, que incrementan la fluidez de juego hasta en un 60% en FPS.
Disponibilidad y precios
Las ROG Xbox Ally y Ally X están disponibles en la página oficial de ASUS Perú y en tiendas Coolbox.
- ROG Xbox Ally X: AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB RAM LPDDR5X-8000, SSD de 1 TB — S/ 3,799.00
- ROG Xbox Ally: AMD Ryzen Z2 A, 16 GB RAM LPDDR5X-6400, SSD de 512 GB — S/ 2,499.00
Más información: https://rog.asus.com/pe/content/rog-xbox-ally/
Datos clave
- Lanzamiento global: 16 de octubre de 2025
- Lanzamiento en Perú: 21 de octubre de 2025
- Modelos: ROG Xbox Ally / ROG Xbox Ally X
- Procesadores: AMD Ryzen™ Z2 A y Ryzen™ AI Z2 Extreme
- Batería: Hasta 80 Wh en Ally X
- Pantalla: 7” FHD, 120 Hz, FreeSync Premium
- Sistemas operativos: Windows 11 Home
- Precio en Perú: Desde S/ 2,499
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se lanzaron las ROG Xbox Ally y Ally X en Perú?
El 21 de octubre de 2025, como parte de su lanzamiento global.
¿Qué diferencia hay entre la Ally y la Ally X?
La Ally X cuenta con un procesador más potente, mayor batería (80 Wh) y gatillos de impulso hápticos.
¿Qué sistema operativo usan?
Ambas funcionan con Windows 11 Home, compatibles con Xbox Game Pass y Xbox Remote Play.
¿Dónde se pueden comprar en Perú?
En la página oficial de ASUS y en tiendas Coolbox.
¿Qué precio tienen en Perú?
S/ 2,499 la ROG Xbox Ally y S/ 3,799 la ROG Xbox Ally X.