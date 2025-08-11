Amazon Web Services (AWS) y la empresa peruana Manantial anunciaron el lanzamiento en Perú del programa AWS re/Start, una iniciativa global y gratuita que busca capacitar a personas desempleadas o subempleadas en habilidades de computación en la nube y conectarlas con empleos de nivel inicial en el sector tecnológico.

El programa, de 14 semanas a tiempo completo y modalidad 100% virtual, abrirá inscripciones hasta el 15 de agosto y comenzará el 1 de septiembre de 2025. La formación combina entrenamiento técnico intensivo con el desarrollo de competencias profesionales, mentorías personalizadas y trabajo en comunidad, preparando a los participantes para roles como operadores de nube, técnicos de soporte y analistas de confiabilidad del sitio, entre otros.

“AWS re/Start es mucho más que una capacitación técnica; es una oportunidad real para transformar vidas”, afirmó Karla Wong, Líder de Educación y Sector Público de AWS para el Norte de América Latina y el Caribe. “Nuestra meta es formar el talento que el país necesita, cerrando brechas y fortaleciendo la transformación digital de nuestras industrias”.

Por su parte, Jaime Sánchez, fundador de Manantial, destacó que esta colaboración “es una apuesta concreta por un futuro más inclusivo y con más oportunidades para todos”, al permitir que personas de diversas regiones del país accedan a educación tecnológica sin barreras geográficas.

El programa no solo entrena en habilidades técnicas de alta demanda, sino que también brinda acompañamiento en habilidades blandas, preparación para entrevistas y conexión con potenciales empleadores. Incluso quienes no logren colocación inmediata reciben retroalimentación personalizada para seguir desarrollando su perfil profesional.

AWS re/Start forma parte del compromiso global de AWS de capacitar gratuitamente a 29 millones de personas en habilidades de nube para 2025, contribuyendo a una fuerza laboral más diversa e inclusiva.