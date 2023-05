El segundo Major de Dota 2 tiene lugar entre el 26 de abril hasta el 7 de mayo en Alemania. En esta competición internacional un total de 18 equipos, tres de ellos con jugadores peruanos entre sus filas, se disputan premios que suman en total medio millón de dólares.

Las majors de Dota 2 forman parte del Dota Pro Circuit 2023, un torneo en línea a modo de liga que otorga puntos a los mejores equipos con el fin de lograr la clasificación a ‘The International’, la competencia internacional más importante de eSports.

Un total de 18 equipos de Europa, Asia y América se enfrentan en fase de grupos hasta el 30 de abril. Precisamente, en estos grupos se destacan dos escuadras con jugadores peruanos: Beastcoast y Evil Geniuses.

Para el caso de Beastcoast, participarán los peruanos: K1 (Héctor Rodríguez), DarkMago (Oswaldo Herrera), Sacred (Yonatan Rafael Hinostroza), Scofield (Elvis De la Cruz Peña) y Stinger (Steven Vargas Mamani).

En Evil Geniuses están: Pakazs (Crhistian Savina), Chris Luck (Jean Pierre Gonzales), Matthew (Farith Puente) y Panda (José Padilla), con el coaching del peruano Vintage (Juan David Angulo Nicho).

La ESL One Berlin Major 2023 inició este miércoles 26 de abril y culmina el próximo 7 de mayo. Los playoffs se juegan desde el lunes 1 de mayo.

Tercer día de competencia

Para este viernes 28 de abril, Team Liquid obtuvo la victoria 2 -0 contra TSM (5 a.m.); mientras que Evil Geniuses empató a 1 con Betboom Team (5 a.m.).

Posteriormente, jugaron Execration vs. TSM (7:30 a.m.); Beastcoast vs. Xtreme Gaming (10:20 a.m.); y Team Spirit vs. Beastcoast (12:50 a.m.).