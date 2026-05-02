El Jurado Nacional de Elecciones informó que la revisión de actas observadas de la elección presidencial registra un avance de 95,48% en todo el país, como parte del proceso de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el reporte del sistema integrado jurisdiccional, los 60 Jurados Electorales Especiales continúan con la calificación de actas.

De ese total, 39 ya concluyeron al 100% este procedimiento en sus respectivas jurisdicciones.

Entre los órganos electorales que completaron esta etapa figuran los de San Román, Arequipa 1, Lima Sur 2, Lima Centro 1, Trujillo, Cañete, Huancavelica, Pasco y Huaraz, entre otros distritos electorales.

Respecto al recuento de votos, el avance nacional llegó a 66,50%. El JNE precisó que las audiencias públicas deberán realizarse como máximo hasta el jueves 7 de mayo y recordó que estas sesiones son transmitidas en tiempo real a través de su portal web institucional y su canal oficial.