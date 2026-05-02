Este sábado 2 de mayo, Correo llegó hasta el mercado Nueva Aurora, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar el precio de los productos de primera necesidad a una semana del Día de la Madre.

Algunos comerciantes afirmaron que hubo variación con respecto a la semana anterior, especialmente en verduras.

En ese sentido, el precio del kilo de pollo se expende desde 9.00 soles, cuando se cotizaba desde 8.50 soles. “Por el Día de la Madre podría subir hasta 10.00 soles”, dijo una negociante. Mientras que la carne de res se vende a 18.90 soles y de cerdo a 16.00 soles (dependiendo del corte).

En cuanto a las verduras, el kilo de choclo se vende a 3.00 soles, el tomate entre 1.50 y 2.00 soles, cebolla nueva a 2.00 soles y cebolla israel a 5.00 soles, zanahoria a 2.00 soles, vainita desde 2.80 soles, habas a 2.00 soles, arveja a 6.00 soles, pepino a 3.00 soles, limón entre 3.00 y 5.00 soles, betarraga a 2.50 soles, brócoli a 7.00 soles y la unidad de lechuga a 2.50 soles.

Asimismo, en tubérculos, la papa canchán a 9.00 soles por 5 kilos; y papa para sancochar desde 1.50 soles.

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