En el marco del Consumer Electronics Show (CES) 2026, Intel presentó oficialmente los procesadores Intel® Core™ Ultra Serie 3, convirtiéndose en la primera plataforma de PC con IA fabricada con el proceso Intel 18A, la tecnología de semiconductores más avanzada desarrollada y producida en Estados Unidos.

La compañía informó que la nueva Serie 3 impulsará más de 200 diseños de PC de socios a nivel mundial, posicionándose como la plataforma de PC con inteligencia artificial de mayor adopción y disponibilidad global que Intel ha lanzado hasta la fecha.

Enfoque en eficiencia, gráficos e IA

“Con la Serie 3, estamos totalmente centrados en mejorar la eficiencia energética, añadir más rendimiento de CPU, una GPU más grande y de mayor categoría, más capacidad de computación para IA y la compatibilidad de aplicaciones fiable que ofrece x86”, señaló Jim Johnson, vicepresidente senior y director general del Grupo de Computación de Cliente de Intel.

Dentro de la familia de procesadores móviles, Intel introdujo una nueva clase de chips Intel Core Ultra X9 y X7, orientados a usuarios multitarea con cargas de trabajo exigentes como gaming, creación de contenido y productividad móvil.

Estos modelos integran los gráficos Intel® Arc™ de mayor rendimiento de la compañía y ofrecen configuraciones de hasta 16 núcleos de CPU, 12 núcleos Xe y 50 TOPS de NPU, logrando:

Hasta 60% más rendimiento multihilo

Más de 77% de mejora en rendimiento en juegos

Hasta 27 horas de duración de batería, según cifras del fabricante

Portátiles más accesibles y expansión al Edge

Además de la gama Ultra, la familia Intel Core Serie 3 incluye procesadores diseñados para portátiles de uso general, con la misma arquitectura base pero orientados a mayor eficiencia y precios más accesibles.

Por primera vez, los procesadores Core Ultra Serie 3 también han sido probados y certificados para el Edge, abarcando casos de uso embebidos e industriales como robótica, ciudades inteligentes, automatización y sistema de salud. Estos chips ofrecen rangos de temperatura ampliados, operación 24x7 y rendimiento determinista.

Intel destacó que la Serie 3 permite:

Hasta 1,9 veces más rendimiento en modelos de lenguaje grandes (LLM)

Hasta 2,3 veces mejor rendimiento por vatio y por dólar en análisis de video

Hasta 4,5 veces más rendimiento en modelos de visión, lenguaje y acción (VLA)

Todo ello mediante una arquitectura SoC única, reduciendo el costo total de propiedad frente a soluciones tradicionales con CPU y GPU separadas.

Disponibilidad

Las reservas de portátiles de consumo con Intel Core Ultra Serie 3 comenzarán el 6 de enero de 2026, mientras que los equipos estarán disponibles globalmente desde el 27 de enero de 2026.Los sistemas para Edge basados en esta plataforma llegarán a partir del segundo trimestre de 2026.