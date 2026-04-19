En Perú, más de 45 mil millones de intentos de ciberataques se registraron durante el año 2024, mientras que el 83% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) reconoce ser más vulnerable que las grandes organizaciones. Pese a ello, muchas aún operan sin medidas básicas de protección digital.

El avance de la digitalización ha llevado a que procesos clave como contabilidad, ventas e inventarios se gestionen cada vez más mediante plataformas en la nube, lo que permite optimizar operaciones y mantener un mayor control sobre la información.

La seguridad digital como parte de la gestión diaria

En este escenario, la ciberseguridad deja de ser un aspecto técnico aislado y se convierte en una parte esencial de la operación empresarial.

Rigoberto Caballero, Country Manager de Defontana en Perú, señaló que uno de los errores más comunes es pensar que la seguridad digital es compleja o exclusiva de grandes compañías.

“Uno de los principales errores es pensar que la seguridad digital es compleja o que no aplica a empresas pequeñas. Hoy, al trabajar con plataformas en la nube que integran distintos procesos del negocio, es posible tener mayor visibilidad y control de la información sin necesidad de ser experto”, explicó.

El especialista destacó que contar con un ecosistema digital integrado permite centralizar datos, ordenar procesos y reducir riesgos derivados de accesos no controlados o dispersión de información.

Seis prácticas básicas para proteger la información

Según el especialista, existen medidas simples que cualquier pyme puede aplicar para fortalecer su seguridad digital y reducir vulnerabilidades.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Usar contraseñas seguras y diferentes para cada sistema: Evita reutilizar claves y utiliza combinaciones complejas que incluyan letras, números y símbolos. Activar la verificación en dos pasos: Permite añadir una capa adicional de seguridad en accesos clave. Definir accesos según roles dentro del equipo: Cada colaborador debe tener permisos solo para la información necesaria. Mantener las plataformas actualizadas: Las actualizaciones corrigen fallas de seguridad que pueden ser aprovechadas por atacantes. Realizar respaldos automáticos de la información: Permite recuperar datos ante incidentes o pérdidas. Capacitar al equipo para identificar correos sospechosos: Muchas amenazas se originan en enlaces o archivos maliciosos.

Estas prácticas ayudan a reducir riesgos como accesos no autorizados, pérdida de información o interrupciones en la operación del negocio.

La organización digital como base para el crecimiento

El especialista indicó que muchas brechas de seguridad no ocurren por fallas tecnológicas complejas, sino por errores cotidianos o falta de organización en la gestión digital.

“Muchas brechas no ocurren por fallas tecnológicas, sino por errores cotidianos o falta de orden en la gestión. Por eso, más que soluciones complejas, las empresas necesitan herramientas que les permitan operar de forma integrada y con mayor control”, añadió Caballero.

Actualmente, la seguridad de la información está directamente relacionada con la forma en que una empresa gestiona sus procesos. Sistemas integrados en la nube permiten no solo mayor eficiencia operativa, sino también trazabilidad y control.

“Cuando la información está ordenada y centralizada, los riesgos disminuyen. La clave está en cómo se gestiona el negocio”, concluyó el especialista.