Durante las vacaciones escolares, el aumento del tiempo frente a pantallas expone a niños y adolescentes a diversos riesgos en el entorno digital. Videojuegos en línea, redes sociales y plataformas de mensajería se convierten en espacios cotidianos de interacción, muchas veces sin la supervisión constante de los adultos.

Especialistas advierten que estas amenazas no siempre son evidentes, pero sí recurrentes, especialmente cuando se combinan entretenimiento, comunicación y manejo de datos personales.

Un entorno atractivo para ciberdelincuentes

Víctor Gutiérrez, gerente comercial de Intecnia Corp, country partner de Bitdefender, explica que los menores suelen interactuar en plataformas que resultan especialmente atractivas para ciberdelincuentes.

“Los atacantes aprovechan estos espacios para obtener información o manipular a los menores, poniendo en riesgo su seguridad e integridad”, señala el especialista.

Principales riesgos digitales para niños y adolescentes

Entre las amenazas más frecuentes identificadas por expertos se encuentran:

Interacción con desconocidos: en videojuegos online y redes sociales, mediante perfiles falsos.

en videojuegos online y redes sociales, mediante perfiles falsos. Ciberacoso: presente en chats, juegos multijugador y aplicaciones de mensajería, con impacto en la salud emocional.

presente en chats, juegos multijugador y aplicaciones de mensajería, con impacto en la salud emocional. Exposición a contenido inapropiado: favorecida por algoritmos y falta de filtros por edad.

favorecida por algoritmos y falta de filtros por edad. Robo de información personal: a través de enlaces maliciosos, retos virales o descargas no oficiales.

a través de enlaces maliciosos, retos virales o descargas no oficiales. Ingeniería social y fraudes digitales: engaños que inducen a compartir datos o realizar acciones riesgosas.

engaños que inducen a compartir datos o realizar acciones riesgosas. Exceso de tiempo en pantalla: que afecta el sueño, la concentración y el bienestar emocional.

Cuatro recomendaciones clave para un verano digital seguro

Para reducir estos riesgos durante las vacaciones, los especialistas recomiendan:

Establecer límites y rutinas digitales: Definir horarios claros de uso de dispositivos ayuda a evitar la sobreexposición. Es importante filtrar contenidos por edad y supervisar aplicaciones y descargas. Educar sobre seguridad digital: Conversar con los hijos sobre no compartir datos personales, evitar interactuar con desconocidos y avisar ante cualquier situación incómoda o sospechosa. Acompañar la experiencia digital: Conocer los juegos, redes y hábitos digitales de los niños resulta más efectivo que una vigilancia invasiva y fortalece la prevención. Proteger los dispositivos del hogar: Mantener sistemas actualizados, usar soluciones de seguridad confiables y descargar apps solo desde tiendas oficiales reduce el riesgo de malware y fraudes.

El rol clave de padres y cuidadores

El especialista subraya que la educación digital temprana es fundamental para formar usuarios responsables y seguros. En un entorno cada vez más conectado, el acompañamiento de padres y cuidadores es decisivo para que los niños disfruten del internet de manera segura durante el verano y el resto del año.