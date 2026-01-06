Con el inicio del 2026, muchas personas aprovechan el verano para viajar, reunirse y celebrar, registrando esos momentos con el celular. Sin embargo, la luz variable, el movimiento constante y los espacios concurridos suelen afectar la calidad de las fotos.

Para enfrentar estos retos, Jhair Olave, especialista de entrenamiento de vivo Smartphone, comparte recomendaciones basadas en fotografía móvil impulsada por inteligencia artificial (IA), cada vez más presente en los dispositivos actuales.

Cinco claves para mejores fotos con IA

Iluminación inteligente para imágenes equilibradas: La iluminación es decisiva. La IA analiza dirección, temperatura e intensidad de la luz y ajusta la exposición en tiempo real. En escenas nocturnas o con luces mixtas, funciones de realce automático suavizan sombras y resaltan detalles del rostro sin perder naturalidad. Contraluz optimizado sin perder detalle: En amaneceres, atardeceres o fuegos artificiales, la IA reconoce el contraluz y redistribuye el rango dinámico para mantener visible tanto el fondo como el sujeto, evitando cielos “quemados” o rostros en sombra. Composición asistida y encuadre automático: Los sistemas inteligentes detectan rostros, líneas y elementos clave, sugiriendo encuadres más estéticos y corrigiendo inclinaciones. La aplicación automática de reglas como la regla de tercios ayuda en fotos grupales y paisajes turísticos. Enfoque predictivo para escenas en movimiento: En caminatas, deportes o celebraciones, la IA anticipa desplazamientos y mantiene el enfoque sobre el sujeto principal, reduciendo fotos borrosas y equilibrando zonas claras y oscuras en tiempo real. Edición inteligente en segundos: La IA facilita el toque final: optimiza color, luz y nitidez, elimina elementos distractores y reilumina escenas sin afectar la naturalidad, dejando las fotos listas para redes sociales.

Tecnología que potencia recuerdos

Gracias a estas funciones, la fotografía móvil se convierte en una herramienta creativa y accesible para el verano. Dispositivos con IA integrada potencian cada instante de viaje o celebración, ofreciendo imágenes más claras, equilibradas y llenas de detalle.