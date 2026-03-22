La temporada de conciertos y festivales en el país ha incrementado la compra de entradas por internet, lo que también ha generado un aumento en los intentos de fraude digital, advirtió la empresa Experian.

Según la entidad, 9 de cada 10 limeños se muestran preocupados por las amenazas digitales, mientras que el 44% de la población reconoce sentirse desinformada frente a estos riesgos.

Además, el 91% de los peruanos considera que el fraude digital está en aumento, lo que evidencia la necesidad de reforzar medidas de seguridad al realizar compras en línea.

Compras digitales en aumento elevan riesgos

El crecimiento del comercio digital ha facilitado la compra de entradas para eventos y conciertos.

Datos de Experian Perú indican que:

95% de limeños utiliza billeteras digitales

59% compra en línea al menos una vez al mes

55% se siente inseguro al compartir información personal en internet

Este escenario es aprovechado por ciberdelincuentes que utilizan páginas falsas, enlaces sospechosos y reventas no verificadas para engañar a los usuarios.

Cinco consejos para evitar fraudes al comprar entradas en línea

Los especialistas recomiendan seguir estas medidas para reducir el riesgo de estafas digitales:

1. Compra solo en canales oficiales

Adquiere entradas únicamente en páginas autorizadas por los organizadores del evento. Evita enlaces enviados por redes sociales o mensajes desconocidos.

2. Desconfía de ofertas demasiado baratas

Precios muy bajos pueden ser señales de fraude. Evita realizar transferencias directas fuera de plataformas seguras.

3. Verifica que el sitio web sea seguro

Antes de ingresar datos personales, revisa que el enlace comience con https y tenga el ícono del candado.

4. Utiliza herramientas de protección digital

Existen soluciones tecnológicas que detectan comportamientos sospechosos y alertan sobre posibles intentos de fraude.

5. Monitorea tu información financiera

Revisa periódicamente tu historial financiero y activa alertas de seguridad para detectar movimientos sospechosos.

Educación digital: clave para evitar estafas

El especialista Alfredo Monasi, representante de Experian Perú, señaló que el incremento de eventos genera mayor volumen de transacciones digitales, lo que puede ser aprovechado por ciberdelincuentes.

“Es clave verificar siempre los canales oficiales de compra y proteger la información financiera antes de realizar cualquier transacción”, indicó.

La prevención digital y la verificación de plataformas son fundamentales para evitar fraudes y disfrutar de eventos sin riesgos.