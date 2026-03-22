La temporada de conciertos y festivales en el país ha incrementado la compra de entradas por internet, lo que también ha generado un aumento en los intentos de fraude digital, advirtió la empresa Experian.
Según la entidad, 9 de cada 10 limeños se muestran preocupados por las amenazas digitales, mientras que el 44% de la población reconoce sentirse desinformada frente a estos riesgos.
Además, el 91% de los peruanos considera que el fraude digital está en aumento, lo que evidencia la necesidad de reforzar medidas de seguridad al realizar compras en línea.
Compras digitales en aumento elevan riesgos
El crecimiento del comercio digital ha facilitado la compra de entradas para eventos y conciertos.
Datos de Experian Perú indican que:
- 95% de limeños utiliza billeteras digitales
- 59% compra en línea al menos una vez al mes
- 55% se siente inseguro al compartir información personal en internet
Este escenario es aprovechado por ciberdelincuentes que utilizan páginas falsas, enlaces sospechosos y reventas no verificadas para engañar a los usuarios.
Cinco consejos para evitar fraudes al comprar entradas en línea
Los especialistas recomiendan seguir estas medidas para reducir el riesgo de estafas digitales:
1. Compra solo en canales oficiales
Adquiere entradas únicamente en páginas autorizadas por los organizadores del evento. Evita enlaces enviados por redes sociales o mensajes desconocidos.
2. Desconfía de ofertas demasiado baratas
Precios muy bajos pueden ser señales de fraude. Evita realizar transferencias directas fuera de plataformas seguras.
3. Verifica que el sitio web sea seguro
Antes de ingresar datos personales, revisa que el enlace comience con https y tenga el ícono del candado.
4. Utiliza herramientas de protección digital
Existen soluciones tecnológicas que detectan comportamientos sospechosos y alertan sobre posibles intentos de fraude.
5. Monitorea tu información financiera
Revisa periódicamente tu historial financiero y activa alertas de seguridad para detectar movimientos sospechosos.
Educación digital: clave para evitar estafas
El especialista Alfredo Monasi, representante de Experian Perú, señaló que el incremento de eventos genera mayor volumen de transacciones digitales, lo que puede ser aprovechado por ciberdelincuentes.
“Es clave verificar siempre los canales oficiales de compra y proteger la información financiera antes de realizar cualquier transacción”, indicó.
La prevención digital y la verificación de plataformas son fundamentales para evitar fraudes y disfrutar de eventos sin riesgos.