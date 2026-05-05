El histórico videojuego peruano “Crazy Combi” regresa en 2026 con una nueva versión titulada “Crazy Combi: Vuelve a Casa”, desarrollada por Chicha Games bajo la dirección de Javier Albarracín.

La entrega marca el retorno de uno de los títulos más recordados del ecosistema digital peruano, ahora convertido en una experiencia 3D accesible desde navegadores web sin necesidad de descargas.

Una experiencia 3D gratuita y multiplataforma

El nuevo “Crazy Combi” está disponible de manera gratuita tanto en dispositivos móviles como en computadoras. El juego ha sido desarrollado desde cero utilizando un motor propio basado en Three.js, lo que permite una ejecución fluida a 60 cuadros por segundo en navegadores modernos.

La propuesta incluye un overworld en 2D inspirado en juegos de rol clásicos, desde donde los usuarios acceden a ocho pistas ambientadas en vías emblemáticas de Lima como la Vía Expresa, la Costa Verde y la Avenida Javier Prado.

Misiones, música y narrativa con identidad local

El videojuego incorpora 10 episodios narrativos que suman un total de 50 misiones. El punto de partida es “¿Dónde está Anticucho?”, una historia centrada en la búsqueda del personaje canino que se convirtió en símbolo del juego original.

Además, cuenta con más de 50 canciones integradas al gameplay, con géneros como cumbia y chicha, reforzando su identidad cultural.

Los jugadores pueden elegir entre tres vehículos con características distintas: Chicha (balanceada), Chosikano (velocidad) y Gorrión (maniobrabilidad).

Según Albarracín, “Crazy Combi no es solo un juego, es parte de la memoria colectiva de toda una generación peruana”.

Un legado que marcó la era digital en Perú

“Crazy Combi” fue lanzado originalmente en junio de 2009 como aplicación en Facebook, desarrollado por Inventarte.

En su momento, alcanzó más de 120 mil usuarios en cinco días y superó los 3 millones de jugadores únicos. Incluso, se organizó un campeonato nacional con 30 mil participantes en Lima.

El juego fue retirado en agosto de 2009 tras un acuerdo con FHL Gaming, lo que derivó en el cierre de sus servidores.

Posteriormente, con la desaparición de Adobe Flash en 2020, la versión original pasó a considerarse un caso de “lost media”.

El retorno de un ícono cultural digital

El lanzamiento de “Crazy Combi: Vuelve a Casa” no solo representa la recuperación de un videojuego, sino también la revalorización de contenidos con identidad peruana dentro del mercado global del entretenimiento digital.

La nueva versión apuesta por combinar tecnología moderna con elementos culturales locales, consolidando su lugar como referente del gaming nacional.