Durante el verano, las altas temperaturas pueden impactar negativamente en el funcionamiento de los sistemas biométricos de los smartphones, como el reconocimiento de huellas dactilares y el desbloqueo facial. Así lo explican especialistas de OPPO, quienes detallan por qué el calor extremo puede generar fallas y cómo minimizar estos problemas.

El uso de la biometría se ha vuelto cotidiano para acceder a los dispositivos móviles, aplicaciones bancarias y plataformas digitales. Sin embargo, condiciones ambientales como el calor, la humedad y la suciedad pueden afectar tanto a la piel del usuario como a los sensores del equipo, reduciendo su precisión.

¿Por qué el calor afecta la huella o el rostro?

De acuerdo con los especialistas, existen tres factores principales que explican estas fallas durante climas muy calurosos, como los que se registran en distintas regiones del Perú.

Alteración de la piel: El calor provoca sudoración , lo que genera una capa húmeda sobre la piel. Esta película puede dispersar la luz que utilizan los sensores ópticos o ultrasónicos para leer correctamente la huella o el rostro. Además, la resequedad o grietas en la piel alteran el patrón único de la huella dactilar, dificultando una lectura precisa.

El calor provoca , lo que genera una capa húmeda sobre la piel. Esta película puede que utilizan los sensores ópticos o ultrasónicos para leer correctamente la huella o el rostro. Además, la alteran el patrón único de la huella dactilar, dificultando una lectura precisa. Sobrecalentamiento del dispositivo: El calor ambiental o el uso prolongado del celular puede provocar un sobrecalentamiento del equipo. En estas condiciones, los sensores biométricos pueden descalibrarse temporalmente , obligando al usuario a esperar a que el dispositivo se enfríe para volver a funcionar con normalidad.

El o el puede provocar un sobrecalentamiento del equipo. En estas condiciones, los sensores biométricos pueden , obligando al usuario a esperar a que el dispositivo se enfríe para volver a funcionar con normalidad. Humedad y suciedad: La humedad, el polvo, la grasa o la suciedad en los dedos o en la cámara frontal actúan como filtros que reducen la calidad de la lectura biométrica. Esto disminuye la capacidad del sistema para identificar correctamente los rasgos del usuario.

Biometría: segura, pero no infalible

Aunque los sistemas de huella dactilar y reconocimiento facial han demostrado ser seguros y eficaces, diversos estudios indican que factores ambientales como el calor, la humedad o la luz intensa pueden afectar su rendimiento. Si bien los smartphones cuentan con márgenes de tolerancia térmica, la fiabilidad de la biometría puede verse comprometida en condiciones extremas.

Recomendaciones para evitar fallas en verano

Especialistas de OPPO comparten algunas recomendaciones prácticas para mejorar la experiencia del usuario durante el verano:

Mantén los dedos y la cámara limpios , evitando sudor o suciedad.

, evitando sudor o suciedad. Deja enfriar el teléfono si notas que está muy caliente antes de usar el desbloqueo biométrico.

si notas que está muy caliente antes de usar el desbloqueo biométrico. Registra nuevamente tus datos biométricos en un ambiente fresco y limpio si los fallos son frecuentes.

“En un entorno donde la biometría es cada vez más indispensable para la seguridad, es crucial que los usuarios comprendan cómo factores externos como el calor y la humedad influyen en su rendimiento”, explicó Manuel Morey, especialista de Producto de OPPO Perú.

El vocero añadió que la innovación tecnológica debe considerar condiciones reales de uso, como las variaciones de temperatura y los entornos extremos.