El mercado de smartphones atraviesa una nueva etapa de madurez y sofisticación. De cara a 2026, la industria ya no se define únicamente por la innovación tecnológica, sino por la capacidad de las marcas de interpretar y anticiparse a las expectativas de un consumidor cada vez más informado y exigente.

“Vemos un consumidor que prioriza el desempeño, la autonomía y otros atributos que le permitan disfrutar de una mejor experiencia”, señaló José Flores, vicepresidente de vivo Smartphone para Perú y Chile, quien identificó cuatro tendencias clave que marcarán el rumbo del sector.

Inteligencia artificial como estándar

La primera gran tendencia es la adopción masiva de la inteligencia artificial (IA). Esta tecnología dejará de ser un elemento diferenciador para convertirse en un componente esencial de la experiencia móvil, integrándose en funciones como fotografía, rendimiento del sistema, personalización y eficiencia energética.

De acuerdo con los especialistas, la IA será transversal al hardware y al software, con miras a consolidarse como un estándar dentro del mercado tecnológico.

Experiencia premium más allá del diseño

Otra tendencia relevante es la evolución del concepto de experiencia premium. Los usuarios valoran cada vez más la calidad de los componentes internos y el desempeño técnico, al mismo nivel que el diseño y la interfaz.

La experiencia premium ya no se limita al aspecto visual del equipo, sino que incluye fluidez del sistema, estabilidad, durabilidad y un rendimiento consistente a lo largo del tiempo.

Un consumidor más informado y exigente

El perfil del usuario también ha cambiado. Hoy, el consumidor compara especificaciones, analiza beneficios y toma decisiones de compra más estratégicas, buscando dispositivos que respondan mejor a sus necesidades reales.

Esta mayor exigencia eleva el nivel de competencia entre las marcas, que deben ofrecer propuestas claras y coherentes en términos de valor, precio y prestaciones.

Portafolios más flexibles

La cuarta tendencia apunta a una mayor flexibilidad en los portafolios de productos. Frente a variables externas como el encarecimiento global de insumos tecnológicos, las marcas deberán ofrecer opciones diversas, capaces de adaptarse tanto a distintos perfiles de usuario como a los cambios del mercado.

Enfoque en tecnología relevante

Para vivo Smartphone, comprender estas tendencias resulta clave para desarrollar soluciones alineadas con el uso cotidiano. “Si bien la IA aún se encuentra en evolución, el usuario ya reconoce beneficios concretos y espera que estas funcionalidades se integren progresivamente”, afirmó Stephanie Mestanza, jefa de Marketing de la compañía.

En ese sentido, la marca ha reforzado el concepto de “tecnología relevante”, sustentado en cuatro pilares: innovación, confiabilidad, visión de largo plazo y adaptación al contexto local. Entre las principales preferencias identificadas destacan la batería de larga duración con carga rápida, cámaras con soporte de IA, fluidez del sistema y una relación clara entre valor y precio.

Bajo este enfoque, vivo proyecta incorporar un nuevo dispositivo al mercado peruano, desarrollado según las necesidades del usuario local, con énfasis en fotografía para viajes y eventos en vivo, mayor rendimiento del procesador y autonomía pensada para jornadas prolongadas de uso.