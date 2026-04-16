La llegada del Cyber Wow, una de las campañas digitales más importantes del país, trae consigo un aumento significativo en los intentos de fraude online, cada vez más sofisticados y potenciados por inteligencia artificial.

Durante estas temporadas de alto consumo digital, especialistas advierten que los ciberdelincuentes aprovechan el incremento de compras para lanzar ataques mediante enlaces falsos, suplantación de identidad y mensajes hiperrealistas.

Según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), más de 100 personas denuncian diariamente ser víctimas de ciberdelincuencia en el país.

Las redes sociales lideran los intentos de estafa

El especialista en seguridad digital Víctor Gutiérrez, de la empresa Intecnia Corp, partner local de Bitdefender, señaló que los fraudes digitales han evolucionado en los últimos años.

De acuerdo con una encuesta de ciberseguridad del consumidor realizada en 2025, 1 de cada 7 usuarios fue víctima de una estafa en el último año.

Además, el estudio evidenció que:

Las redes sociales concentran el 34 % de los fraudes digitales

concentran el de los fraudes digitales El correo electrónico dejó de ser el principal canal de estafa

Las técnicas con inteligencia artificial permiten crear mensajes cada vez más creíbles

Estos factores aumentan el riesgo de fraude durante campañas comerciales masivas como el Cyber Wow.

Consejos para comprar seguro durante el Cyber Wow

Ante este panorama, especialistas recomiendan adoptar medidas de seguridad para reducir el riesgo de fraude al realizar compras por internet.

Entre las principales recomendaciones destacan:

No ingresar desde enlaces externos: Evitar acceder a ofertas desde correos electrónicos, SMS o redes sociales. Lo más seguro es ingresar directamente a la página oficial del comercio. Desconfiar de descuentos excesivos: Ofertas demasiado atractivas pueden ser una estrategia para generar urgencia y engañar a los usuarios. Verificar la dirección web: Es importante confirmar que la página tenga protocolo HTTPS y que el dominio sea correcto y sin errores ortográficos. Evitar redes Wi-Fi públicas: Las redes abiertas facilitan el robo de información financiera y datos personales. Activar la autenticación en dos factores (2FA): Esta herramienta agrega una capa adicional de seguridad para evitar accesos no autorizados. Usar contraseñas únicas: No reutilizar claves en distintas plataformas ayuda a reducir el riesgo de vulneraciones. No guardar tarjetas en sitios desconocidos: Es recomendable hacerlo solo en páginas confiables y reconocidas. Instalar software de seguridad: Herramientas especializadas permiten detectar enlaces maliciosos y proteger las transacciones en tiempo real.

El uso del celular amplía los riesgos digitales

Otro factor que incrementa la exposición al fraude es el uso masivo de dispositivos móviles para realizar compras.

Especialistas advierten que más del 50 % de los usuarios realiza transacciones desde su celular, pero casi la mitad no cuenta con herramientas de seguridad instaladas, lo que facilita los ataques.

Además, los usuarios jóvenes presentan hasta el doble de probabilidades de ser víctimas de fraude digital, debido a la mayor exposición de información personal en redes sociales.

En este contexto, los expertos recalcan que la prevención es clave para evitar pérdidas económicas y proteger la información personal durante campañas digitales de alto tráfico.