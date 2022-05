La pandemia aumentó el consumo de internet en el Perú y promovió nuevas formas de relacionarse. De acuerdo a Ipsos, en el país hay más de 14 millones de usuarios de internet, lo que representa el 82 % de la población del Perú urbano. Para Albert Díaz, jefe de las carreras de Tecnologías de la Información del instituto Certus, la pandemia ha acelerado notablemente el consumo de internet y, además, ha cambiado los hábitos de consumo digital de los peruanos.

”Actualmente, Perú es el país con mayor crecimiento de audiencia digital en Latinoamérica. Frente a esto, las plataformas digitales han incrementado su penetración, tiempo de uso y número de usuarios. Tal crecimiento responde directamente al aumento del uso de los móviles, pues 8 de cada 10 peruanos acceden a ellas desde celulares u otros dispositivos”, asegura el especialista de Certus.

En línea con ello, Díaz señala que los peruanos realizamos cada vez más actividades por internet, como son el uso de las redes sociales, compras, streaming, estudiar y trabajar, juegos en línea, entre otras. Por ello, y a propósito del Día Internacional del Internet que se celebra este 17 de mayo, el experto en tecnología, detalla cuáles son las plataformas digitales más usadas por los peruanos:

Facebook: Esta red social se ha convertido en la plataforma digital más consumida por los peruanos. Actualmente existen alrededor de 29 millones de cuentas de Facebook y es la red más utilizada por la población masculina. “A inicios del 2022, el 5 de cada 10 personas conectadas a la red más popular de Meta era hombre. Facebook es la red social más usada por los peruanos para consumir noticias”, menciona Díaz. WhatsApp: Esta es la segunda plataforma más utilizada por los peruanos, pues el 85% de ellos tiene una cuenta en este aplicativo. Esto, sin duda, evidencia que los usuarios prefieren chatear, hacer llamadas de voz y videollamadas. Asimismo, durante la pandemia fue una plataforma útil para los emprendedores, pues contribuyó a que estén conectados con sus compradores con un servicio al cliente inmediato y personalizado. YouTube: Seguido de Facebook y WhatsApp, esta es la red más usada en el Perú. Este año, los usuarios peruanos de esta plataforma representaron el 79,9 % del total de navegantes de internet en nuestro país. Esta red es una de las favoritas por los internautas para disfrutar videos y ayuda a captar más la atención de las personas, quienes se quedan por horas en la plataforma. TikTok: La app que más creció desde el comienzo de la pandemia fue TikTok. En Perú, los usuarios de esta plataforma alcanzaron el 51,2% a inicios de este año. Además, es la tercera aplicación más descargada en el país y es muy popular entre los jóvenes peruanos de 12 y 17 años. Asimismo, las marcas la consideran como un innovador medio para llegar a su audiencia de una forma directa y creativa, ya sea a través de “Tiktokers” o mediante cuenta propia. Instagram: Este 2022 se registró un total de 40,7% de usuarios de Instagram en nuestro país. Para el consumo de noticias, esta plataforma es la más utilizada después de YouTube. Además, la tendencia de publicación de contenido en esta red es cada vez mayor por los usuarios peruanos, sobre todo por “influencers”, pues el 37 % de ellos considera a Instagram como una de sus plataformas preferidas.

El multipropósito de las plataformas digitales

Finalmente, el especialista de Certus sostiene que, tras la pandemia, las plataformas digitales cuentan ahora con un multipropósito. “Hoy en día, las plataformas no solo tienen utilidad para el entretenimiento o para informarnos, pues también se les atribuye la característica de crear espacios virtuales para mejorar la interacción en temas de educación, trabajo, salud, negocios, finanzas, etc. Antes esto no era tan natural, ahora es parte del día a día”, concluyó.

